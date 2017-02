Le Maroc fera bénéficier à l’UA son importante expérience accumulée au cours des dernières années

Kinshasa 03 fév. 2017 (FAAPA/ACP).- La réintégration du Maroc au sein de l’Union africaine (UA) permettra aux pays du continent de bénéficier de l’importante expérience accumulée par ce pays au cours des dernières années, a affirmé le député argentin, Hector Olivares, cité vendredi par la FAAPA.

« Sans aucun doute, les avancées réalisées par le Maroc et les expériences qu’il a accumulées dans plusieurs domaines comme l’infrastructure, l’agriculture et l’énergie que j’avais constaté lors de mes deux visites au Maroc offriront aux pays africains l’opportunité d’en bénéficier grâce au retour du Maroc au sein de l’UA », a-t-il indiqué dans une déclaration à l’agence marocaine.

Selon lui, plusieurs pays africains qui souffrent des fléaux comme le terrorisme et le trafic de drogues et d’êtres humains trouveront en le Maroc un fort soutien, étant donné que le Royaume dispose d’une importante expérience en matière de lutte contre ces phénomènes.

Il a en outre insisté sur le fait que le retour du Maroc à l’UA rendra les pays du continent africain plus forts et plus intégrés, formulant le vœu de voir cette réintégration donner un fort élan aux relations entre l’Afrique et l’Amérique latine et consolider la coopération économique et commerciale entre les deux régions.

Le député argentin a également souligné que son pays aspire à augmenter ses échanges commerciaux avec l’Afrique et à s’ouvrir davantage sur cette région. ACP/Fng/Mat/May