Le Maroc organisera le CHAN football 2018 à la place du Kenya

Kinshasa, 15 oct. 2017 (ACP).- Le Maroc organisera le tour final du 5ème Championnat d’Afrique des nations de football en lieu et place du Kenya, du 12 janvier au 4 février 2018.

La Confédération africaine de football (CAF) a mis un terme au léger doute qui planait sur le nom du pays hôte de l’édition 2018, le samedi 14 octobre 2017 à Lagos, au Nigeria, et c’est bien le Maroc qui accueillera cette compétition réservée aux joueurs locaux, indique rfi.fr.

Trois semaines après avoir retiré l’organisation au Kenya, la CAF s’est donc tournée vers un pays qui espère organiser prochainement une Coupe d’Afrique des nations ainsi que la Coupe du monde 2026.

Selon toujours rfi.fr, il y avait peu de suspense tant le Maroc faisait figure de favori face aux deux autres candidats annoncés par la CAF, la Guinée Equatoriale et l’Ethiopie. S’agissant de la Guinée équatoriale, elle a en effet déjà vu passer beaucoup de compétitions ces dernières années : les Coupes d’Afrique des nations 2012 et 2015, ainsi que les CAN féminines 2008 et 2012. Quant à l’Ethiopie, elle a rapidement rappelé que son intérêt se portait sur l’édition 2020, pas sur le CHAN 2018.

L’Egypte repêchée pour le CHAN 2018

Le choix pris par le comité d’urgence de la CAF a, par ailleurs, eu une autre conséquence : le repêchage de l’Egypte. Celle-ci avait en effet été battue par le Maroc en éliminatoires.Les Egyptiens n’ont jamais disputé cette compétition dont la RD Congo est tenante du titre mais pas qualifiée pour le CHAN 2018 (12 janvier-4 février).

« Par ailleurs, le comité d’urgence a rejeté les réserves formulées par le Mali et a confirmé la qualification de la Mauritanie », indique la CAF dans un communiqué. Les Maliens avaient en effet estimé que les Mauritaniens n’avaient pas présenté tous les documents requis lors de leurs confrontations, en éliminatoires. ACP/Myh/May