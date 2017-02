Le match amical TP Mazembe – JS Groupe Bazano annulé

Kinshasa, 14 Fév. 2017 (ACP).- Le match amical entre le TP Mazembe et JS Groupe Bazano, prévu mardi au stade TP Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi, a été annulé en raison de la reprise du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Le sparring partener du team noir et blanc lushois devra livrer son match de la reprise du championnat contre l’AS New Soger, jeudi 16 février au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de Kenya à Lubumbashi, tandis que les Corbeaux seront aux prises avec le FC Saint Eloi Lupopo, le jeudi 23 février 2017.

Mazembe qui prépare son match de gala de la Super Coupe de la CAF (Confédération africaine de football) contre Mamelodi Sundowns, le samedi 18 février à Pretoria.

La LINAFOOT dont la reprise du championnat a été décidé par le ministre Willy Bakonga en vue de lever la décision de son prédécesseur Denis Kambayi Cimbumbu datée du 15 décembre 2016, compte organiser, du 15 février au 12 mars 2017, les 42 matches en suspens de la phase de groupes : 15 pour la zone Ouest, 7 pour la zone Est et 20 pour celle du Centre-Sud.

