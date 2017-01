Le match contre la Côte d’Ivoire sera abordé différemment par la RDC vendredi, indique l’entraîneur Ibenge

De l’envoyé spécial de l’ACP SIKI NTETANI MBEMBA François

Oyem, 19 janv. 2017 (ACP).- » Le match contre la Côte d’Ivoire sera abordé différemment par la RDC vendredi au stade d’Oyem pour le compte de la 2ème journée du groupe C de la 31ème Coupe d’Afrique des nations de football « , a indiqué le sélectionneur principal des Léopards, Jean Florent Ibenge Ikwange, avant la séance d’entraînement matinale jeudi au terrain d’Akouakam, ouverte pour 15 minutes aux médias.

Faisant allusion à la rencontre précédente contre les Lions de l’Atlas du Maroc, battus 0-1, malgré une possession de balle supérieure, lundi dernier, le technicien congolais a détaillé la disposition tactique en 4-3-3 des Eléphants ivoiriens. » Ils possèdent trois attaquants puissants qu’il faudra neutraliser « , a-t-il lancé avant d’ajouter que » nous n’allons pas pleurer pour les joueurs absents à cette rencontre, simplement parce que les dispositions sont prises pour que des éléments valides puissent opérer à leurs postes de prédilection « .

Effectivement, à voir le travail en préparation, l’habituel latéral droit Isama Mpeko pourra passer dans le couloir extérieur gauche où sont forfaits Joyce Lomalisa, pour cumul de cartons contre les Marocains, et Fabrice Nsakala, victime de contracture à l’une des jambes au cours de la même partie. Jordan Ikoko devra normalement officier comme latéral droit.

Au cours du briefing au terrain d’Akouakam, Jean Florent Ibenge a annoncé que » Nsakala effectuera quelques légers pas de course ce jeudi mais pas Gabriel Zakuani, lui aussi blessé lundi, sur lesquels il ne pourra peut-être compter que contre les Eperviers du Togo, mardi prochain lors de la 3ème et dernière journée du groupe C, à Port-Gentil.

Leger avantage aux ivoiriens

Pour leur 67ème match des phases finales de Coupe d’Afrique des nations en 18 participations, le vendredi 20 janvier 2017, les Léopards accusent un léger retard sur leurs adversaires ouest-africains, avec 1 seule victoire à leur actif contre 2 à ces derniers pour 1 nul. Les détails donnent ceci : 1965 – 5ème édition, en Tunisie, en groupe B, 12 novembre : 0-3 pour la Côte d’Ivoire ; 1988 – 16ème édition, au Maroc, en groupe A : 1-1 ; 2002 – 23ème édition, au Mali, en groupe C : 3-1 pour le Zaïre (redevenu RDC depuis 1997) ; 2015 – 30ème édition, en Guinée Equatoriale, en demi-finales, mercredi 4 février : 1-3 en faveur de la Côte d’Ivoire.ACP/FNG/Kayu/Kgd