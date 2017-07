Matinée de plaidoyer en faveur de la lutte contre la trypanosomiase humaine Africaine en RDC

Kinshasa, 24 juillet 2017 (ACP).- Le ministre de la Santé, Oly Ilunga Kalenga a présidé lundi à Kinshasa une matinée de plaidoyer en faveur de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (THA) en RDC.

Cette matinée de plaidoyer a été organisé par le ministère de la Santé par son Programme national de lutte contre la trypanosomiase africaine (PNLTHA) en collaboration avec l’ONG PATH pour mobiliser les décideurs, notamment le gouvernement et les autres organes délibérants au niveau national afin de les emmener à s’impliquer dans la mobilisation des ressources nécessaires pour l’atteinte de l’objectif de l’élimination de la THA d’ici 2020.

Elle a eu pour objectif d’éliminer la THA comme problème de santé publique en RDC à horizon 2020. Il vise à informer les décideurs sur la problématique de la THA en RDC afin de les inciter à prendre toutes les actions nécessaires et à s’engager à contribuer en faveur de lutte contre cette endémie.

Au cours de cette journée dont le pannel commun a pour thème: « Ensemble, éliminons la trypanosomiase humaine africaine en RDC d’ici 2020, utopie ou réalité? », on a parlé de la mobilisation du gouvernement dans la lutte contre la THA, la coordination des efforts de partenaires pour la lutte et l’élimination de la THA, faire avancer les volontés politiques pour cette lutte, mettre les ressources nécessaires pour appuyer l’initiative de l’élimination de la THA d’ici 2020 et une mémoire collective avec la déclaration d’une journée nationale en RDC en faveur de la lutte contre la THA.

En RDC, il est important de mettre un accent particulier dans la lutte contre la THA, car cette maladie constitue un problème réel de santé publique avec plus de 80% des cas déclarés en Afrique et dans le monde.