Matinée de réflexion des femmes de la société civile du Kongo Central sur le calendrier électoral

Matadi, 30 Août 2017 (ACP).- La dynamique Femme de la société civile du Kongo Central a organisé, lundi à Matadi, une matinée de réflexion et d’échanges sur le calendrier électoral dans le cadre de l’évaluation du processus électoral, a appris l’ACP mercredi de cette structure.

Cette rencontre a permis aux femmes participantes de réfléchir sur les propositions à soumettre au gouvernement et aux institutions d’appui à la démocratie, dont la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le Conseil national de suivi de l’accord (CNSA) du 31 décembre 2016 dans la perspective de la publication du calendrier électoral afin que toutes les élections puissent se tenir au plus tard en juin 2018.

Me Annie Masengo, point focal de la dynamique Femme de la société civile du Kongo Central, a interpellé les femmes de la province en vue de leur implication dans le processus électoral afin de faire pression aux acteurs politiques de tout bord, notamment en les appelant à servir cette population qui est le souverain primaire.

Le secrétaire exécutif provincial de la CENI/Kongo Central, Berbadine Kitondo Bodi, a fait l’état des lieux du processus en cours, précisément l’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs dans cette province où 600 centres d’inscription sur les 870 ont fermé et où les tendances relèvent 48 % des femmes enrôlées contre 52 % des hommes.

Mme Kitondo Bodi a noté que 861 prévenus de toutes les prisons ainsi que 1619 malades des hôpitaux et centres hospitaliers de la province ont été enrôlés. Le chef de division provinciale du Genre, famille et enfant, Didienne Bunga, a participé à cette rencontre de réflexion et d’échanges. ACP/Kayu/JGD/FMB/KJI