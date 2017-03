Une matinée dominicale perturbée à Mwene Ditu

Mwene Ditu, 12 mars 2017 (ACP).- Les habitants de la ville de Mwene Ditu, dans la province de Lomami, qui ont passé la nuit dans la psychose à la suite des affrontements entre les éléments loyalistes et les miliciens du chef coutumier Kamuina Nsapu, se sont réveillés ce dimanche sous des coups de feu dus à une nouvelle incursion des centaines de miliciens.

Le maire ad intérim qui a reconnu que le nombre de ceux qui ont envahi les différentes communes de la ville ce dimanche est plus important que ceux de la journée d’hier, indique que la population est encore restée terrée à la maison. Ceux qui étaient en route vers les églises ont dû rebrousser chemin et des temples étaient refermés aux croyants pour des raisons de sécurité, au moment où des crépitements d’armes ont été entendus tout au long de la mi-journée.

Les affrontements ont eu lieu aux environs du marché central de la ville, alors que certains marchands avaient étalé les produits avant de les remettre aussitôt que les affrontements ont repris. Jusque là, aucun bilan officiel n’a été livré. Un calme précaire est revenu au milieu de la journée, et la population reste encore à la maison et un couvre-feu a été décrété entre 20h et 6h00’. ACP/FNG/Kgd