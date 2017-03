Matonge domine La Colombe (2-1) à l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 29 mars 2017 (ACP).- L’AC Matonge a dominé l’EF La Colombe sur le score de 2-1, mercredi au stade Cardinal Albert Joseph Malula dans la commune de Kinshasa, en match de la 27ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo.

En première explication, le FC Feneline a partagé avec l’AC Bandal sur le score de 1-1.

Les autres résultats de la même journée se présentent comme suit : New Motors-RC Bandal 2-2, TP Acko Sport-AC Air Brousse 1-2, AC Lega-FC Pharmagros 1-1, New Kalu-CS Style 2-1, UJS Kalamu-SC Esperance 2-2 et AS Sonikara-OC Sion 1-3. ACP/Fng/Zng/May