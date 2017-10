Matonge domine Sonikara (2-0) à l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 28 oct. 2017 (ACP).- L’AC Matonge a dominé l’AS Sonikara sur le score de 2-0, samedi au Parc 5, terrain annexe du stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle, dans le cadre de la 1ère journée du championnat de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo, division I.

Les deux réalisations de l’équipe victorieuse sont l’œuvre de Ngoyi (15ème) et Mwamba (69ème).

En second match et sur le même terrain, l’UJSK a battu le TP New Motors sur la note de 3-2.

Voici par ailleurs les autres résultats de la même journée : SC Grovie-Etoile de Jamaïca 1-1, SC Esperance-FC Pharmagros 1-1, CS Style-TP Acko Sport 3-0 forfait, OC Sion-AC Bandal 0-0, FC Feneline-FC Tigerd UTD 0-0, FC Kamwela-SM Telema 0-0 et IC Kalamu-SC Amiens 1-1. ACP/BSG/Wet