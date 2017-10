La mauvaise hygiène dentaire parmi les causes de la gingivite

Kinshasa, 23 Oct. 2017 (ACP).- Le docteur Yannick Bikansau, médecin à l’hôpital Bio-medical dans la commune de Lemba, a indiqué au cours d’un entretien lundi avec l’ACP que la mauvaise hygiène dentaire peut provoquer la gingivite, maladie se caractérisant par les saignements buccaux provenant souvent d’une inflammation des gencives.

Le non brossage au quotidien des dents, a-t-il dit, occasionne la présence des bactéries et la formation des plaques dentaires avec du tartre qui s’infiltrent sous les gencives. Une parodontite (pathologie affectant les structures plus profondes de la gencive comme les tissus de soutien des dents) peut faire suite à une gingivite, et certains médicaments tels que les anti-cholestérols, les anxiolytiques et les antis vitamines K, les anticoagulants peuvent également augmenter le risque de saignement des gencives, a laissé entendre ce médecin.

Le Dr. Bikansau a fait remarquer qu’une inflammation des gencives les font gonfler jusqu’à devenir rouge et parfois accompagné d’une sensibilité dentaire. Le saignement spontané provient des effets secondaires de certains traitements pris à long terme, ou un signe de surdosage, cela peut entrainer des hémorragies et une anémie chronique, a-t-il souligné.

Outre les causes citées ci-haut, le médecin a indiqué que la combinaison de l’alcool et du tabac dans toutes ses formes, est l’un des principaux facteurs de risque de l’apparition des tumeurs buccales. Qu’elles soient bénignes ou malignes, elles entrainent souvent des saignements spontanés en plus de douleurs buccale et d’une hyper salivation.

Ce médecin a recommandé une bonne hygiène dentaire en se lavant 2 à 3 fois la bouche en utilisant d’une brosse à dent souple, se détartrer les dents une à deux fois par an, d’utiliser le fil dentaire en le déplaçant de haut en bas jusqu’à la gencive.

Lors du saignement, bien observer s'il provient de la bouche ou si celui-ci apparait suite à un raclement de gorge ou un effort de toux. Si le saignement persiste dans le temps même de façon minime, il est important de consulter le médecin car il peut s'agir d'une pathologie grave comme un cancer des voies aéro-digestive ou des poumons.