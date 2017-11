Mazembe conserve son trophée de la Coupe de la Confédération en imposant un nul à SuperSport (0-0)

Pretoria, 26 Nov. 2017 (ACP).- Le TP Mazembe a conservé son trophée de la Coupe de la Confédération en imposant, en finale retour de la 14ème édition, un nul de 0-0 à la formation sud-africaine de SuperSport United FC, samedi dans la soirée sur le terrain détrempé du stade Lucas «Masterpieces» Moripe, à Pretoria.

Pour ce décisif rendez-vous, l’entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe du TP Mazembe ne disait-il pas qu’une «tactique sera mise en place afin de maîtriser le club sud-africain qui sera à fond pour marquer le premier alors que nous, nous sommes organisés pour ne pas prendre un but dans le premier quart d’heure de la partie tout en essayant d’avoir les bons arguments dans le jeu sans perdre de vue que nous avons gagné la première manche, ce qui nous incite davantage à nous battre jusqu’au bout.»

Une vingtaine de bus et 5.000 billets d’accès au stade pour les supporteurs

Pour une grande mobilisation autour de cette action, la coordination des supporteurs du TP Mazembe en Afrique du Sud a reçu un coup de main du club en bénéficiant d’un accès gratuit au stade avec la fourniture de 5.000 billets et, pour se rendre à Pretoria, d’une vingtaine de bus, empruntés à Ellis Park, à Johannesbourg, où les présidents des sections avaient pris en charge leurs membres et autres sympathisants pour ce déplacement de 62 km.

Ainsi, de Yeoville, à Berea jusqu’à Bellevue et les autres villes du pays de Mandela, les supporteurs congolais avaient répondu à l’appel en rejoignant en masse le point de ralliement pour aller faire le contrepoids à ceux de SuperSport United FC, équipe souffrant de soutien populaire par manque de carrure internationale, au sein duquel l’opération séduction avait consisté au port d’un tee-shirt bleu, couleur de ce club, qui ne les obligeait pas à payer le moindre rand pour entrer au stade.

En dépit de cette précaution de l’adversaire sud-africain, les Congolais se sont retrouvés le plus nombreux sur les gradins d’un stade clairsemé où ils ont chauffé l’atmosphère, avec des chants et danses, pour pousser leurs idoles à la grande performance attendue, surtout qu’une grosse tornade avait précédé le coup d’envoi rendant la température très fraîche…

Tinkler bloqué dans ses calculs

Un retour en arrière amène à la déclaration de l’entraîneur Eric Tinkler de SuperSport United FC à l’arrivée de la délégation sud-africaine pour Lubumbashi, au soir du vendredi 17 novembre soir : «Un but à l’extérieur est une priorité pour nous, nous devons essayer de prendre l’avantage à Lubumbashi. Nous souhaitons ramener un nul avec but, perdre 2-1 ou même mieux gagner 2-1. Un 0-0 ne serait pas le meilleur score pour nous. Cela nous mettrait sous pression au match retour parce que si chez nous le TP Mazembe venait à marquer un but, nous serons obligés d’en marquer deux de plus.»

Pour avoir un peu ignoré que le TP Mazembe a la peau dure, SuperSport United et son entraîneur en ont fait les frais samedi. Le technicien sud-africain pensait que son équipe avait fait le plus dur en marquant un but une semaine plus tôt au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, ce fameux but qui souvent vaut double.

Il avait oublié que ce sont les «Badiangwena» qui étaient sortis de la finale aller avec un but d’avance. Il avait peut-être omis de jeter un coup d’œil sur les performances cette année du TP Mazembe loin de sa base : sept matches joués, aucune défaite, deux victoires et cinq nuls.

Pas de carte de la défense à outrance

Pamphile Mihayo Kazembe avait assuré avant le match qu’il ne jouerait pas la carte de la défense à outrance. Alors son équipe a attaqué fort le début de la rencontre, décrit cafonline.com, sans doute pour décontenancer Supersport United, le faire douter et douter ses supporteurs.

Rainford Kalaba (10ème), à la limite du hors-jeu, venait menacer le gardien Ronwen Williams mais le ballon passait au-dessus de la transversale. Quelques instants plus tard c’est Daniel Nii Adjei (13ème) qui échouait sur le poteau.

Les «Matsatsantsa» étaient comme surpris par un scénario auquel ils ne croyaient pas. Il leur faudra d’ailleurs un certain temps pour se ressaisir. Ils étaient cependant privés d’un but, pour hors-jeu, sur une tête plongeante de Tefu Mashamaite (29ème).

Selon encore cafonline.com, la domination des locaux se prolongeait au cours de la seconde période, sans réussite. Les statistiques, à cet égard, sont instructives. Les camarades de Dean Furman ont eu la possession du ballon pendant 60% du temps mais ils n’ont tiré que cinq fois en direction du gardien Sylvain Gbohouo avec une seule frappe cadrée.

Les «Corbeaux» ont eu moins souvent le ballon mais ont tiré neuf fois au but sans se montrer davantage efficaces. Les deux équipes ont terminé à 10 contre 10 après l’expulsion du défenseur congolais (Chongo Kabaso (82ème) puis celle du milieu sud-africain Thuso Phala (88ème).

Les joueurs de SuperSport n’ont jamais réussi à trouver la faille face à une défense des Corbeaux parfaitement en place. Mis à part un but refusé pour une position de hors-jeu, les Sud-Africains ont été inoffensifs en attaque dans un match plus marqué par son intensité physique que par sa justesse technique.

La fin de la rencontre a même été assez tendue avec l’expulsion de Chongo Kabaso (82ème) pour un second carton jaune. Réduits à dix, les Corbeaux de Lubumbashi ont serré les rangs avant un deuxième carton rouge adressé, cette fois, au joueur de SuperSport, Thuso Phala (89ème), pour une faute grossière.

SuperSport a échoué dans sa quête d’une compétition qui aurait pu faire de lui le troisième club sud-africain à remporter un titre continental. Pour la petite histoire, il a été fondé sous le nom de Pretoria City FC, en 1985, avant d’être renommé SuperSport United FC, en 1995, après son rachat par la chaîne de télévision à péage M-Net qui a lancé les chaînes SuperSport (7 en tout), en 1989.

Avec son expérience des finales de grandes compétitions, le TP Mazembe n’a, en revanche, pas laissé passer sa chance. Invaincus durant toute la compétition, les «Corbeaux» ont remporté leur deuxième Coupe de la Confédération consécutive et complètent une armoire à trophées déjà très bien remplie.

Ecarté l’année dernière et cette année de la Ligue des champions avant la phase de poules, il a rebondi dans la Coupe de la Confédération en signant deux succès consécutifs soit, le dimanche 25 novembre 2017, le 5ème trophée depuis 2009 : 3 Ligues des champions et 2 Coupes de la Confédération. C’est le plus beau palmarès de ces neuf dernières années.

Voici, par ailleurs, la composition de deux formations :

SuperSport United FC : Ronwen Williams – Siyabonga Nhlapo (Grant Kekana 46ème), Clayton Daniels, Tefu Mashamaite, Aubrey Modiba – Sipho Mbule, Dean Furman, Reneilwe Letsholonyane, Bradley Grobler – Jeremy Brockie (Dove Womé 66ème), Thuso Phala. Entraîneur : Eric Tinkler (Afrique du Sud) ; TP Mazembe : Sylvain Gbohouo – Djo Isama Mpeko, Joël Kimwaki Mpela, Chongo Kabaso, Arsène Zola Kiaku – Nathan Sinkala, Koffi Kouamé, Daniel Nii Adjei (Mika Michée 64ème) – Adama Traoré (Solomon Asante 74ème), Ben Malango Ngita, Rainford Kalaba (Elia Lina Meschack 60ème). Entraîneur : Pamphile Mihayo Kazembe (RD Congo). ACP/Fng/JGD

(De l’envoyé spécial de l’ACP Ambambo Njila Jean Robert)