Mazembe de retour mardi à Lubumbashi

Kinshasa, 06 Nov. 2017 (ACP).- La délégation du TP Mazembe retourne mardi en début d’après-midi à Lubumbashi via Addis-Abeba, en Ethiopie, en escale technique du vol pris lundi à Casablanca, au Maroc, où elle a effectué un stage de deux semaines.

Dans leur fief, les «Badia nguena» poursuivront leur préparation avec, en ligne de mire, le 23ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) face à Ecofoot Katumbi, le lundi 13 novembre, mais surtout garder la fraîcheur pour les grands rendez-vous du 19 puis 25 du mois comptant pour la finale de la 41ème Coupe de la Confédération contre SuperSport United FC de l’Afrique du Sud, avec manche aller au chef-lieu du Haut-Katanga, dans la commune de Kamalondo.

Mazembe trébuche face à Renaissance Berkane (1-2)

Le TP Mazembe a bouclé le stage de Rabat par une défaite face à la formation marocaine de Renaissance de Berkane, vainqueur par 1-2, samedi au Centre sportif Maâmoura de la ville de Salé, dans la périphérie de Rabat, en troisième match amical de football.

Renaissance Sportive a dû parcourir la distance de 521 km qui sépare son fief, Berkane, ville du nord-est marocain, à Rabat, pour venir servir de sparring-partner aux «Corbeaux» lushois qui l’ont tout de même dominé mais sans parvenir à gagner. Ben Malango Ngita, Meschak Elia Lina et Rainford Kalaba ont d’ailleurs, tour à tour, touché la barre. Réaliste, le club marocain s’est offert deux occasions qu’il a toutes mises au fond par Essaydi Youssef (10ème) et Ayoub El Kaabi (62ème). C’est Solomon Asante (89ème) qui a su réduire le score sur un centre de Christian Koffi Kouamé.

Le team noir et blanc de la RDC a aligné Matampi Vumi Ley – Djos Isama Mpeko (Joël Kimwaki 65ème), Kevin Mondeko, Kabaso Chongo, Jean Kasusula Kilitsho (Arsène Zola 65ème) – Nathan Sinkala (Christian Kouamé 65ème), Michée Mika (Daniel AdjeiI 65ème), Rainford Kalaba – Chico Ushindi (Solomon Asante 46ème), Ben Malango, Meschak Elia (Abdoulaye Sissoko 65ème).

Renaissance de Berkane pour terminer

Renaissance Sportive de Berkane, formation de l’élite marocaine (division I), a donc servi de troisième et dernier bon test aux hommes de l’entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe, observe le site tpmazembe.com. Elle avait accueilli, en 2015, l’attaquant malien Cheibane Traoré, après son départ du TP Mazembe. Actuellement, elle emploie l’ancien défenseur central de l’AS Vita Club, le solide Burkinabé Yussuf Dayo.

Avant la défaite face au club orange-noir-blanc de Bekane, le TP Mazembe avait démarré ses matches de préparation en terre marocaine, au Centre sportif Maâmoura, le samedi 28 octobre contre Chabab Rif Al Hoceima, de division I du championnat chérifien, battu par 2-1, sur des buts de Chico Ushindi (41ème) et Ben Malango (55ème), Morgan Beterongal (76ème) sauvant l’honneur de l’équipe locale.

Lors de la deuxième sortie, le mercredi 1er novembre, dans les mêmes installations sportives, il s’est montré des forces égales avec l’AS Salé de deuxième division marocaine sur le score de 1-1, Samir Ouidar (65ème sur penalty) ayant donné l’avantage à ce dernier qui a été rejoint sur une réalisation du buteur-maison Ben Malango (75ème).

«Un stage et des enseignements précis»

Par ailleurs, pour ce qui est du bilan du stage du TP Mazembe, il est assez instructif avec une défaite, un nul et une victoire. Selon David Mwakasu, entraîneur adjoint du team noir et blanc lushois : «Les séances d’entraînement étaient intensives et pour évaluer ça, les trois matchs amicaux nous ont permis de déceler nos erreurs. Sur le plan physique, technique et tactique tout marche bien. Le seul déficit que nous avons, c’est juste la finition. C’est sur le plan mental que nos joueurs doivent se surpasser pour corriger cela. Dans le football de haut niveau, la légèreté dans l’application des certaines règles offensives est inacceptable bien que ça puisse arriver. Il est impensable de dominer un match de la tête au pied et de ne pas marquer. Dribbler même le gardien pour mettre la balle dans le décor. Nous avons travaillé cela et avons tiré des leçons à l’issue de ces trois rencontres amicales.»

Le numéro deux staff technique du TP Mazembe a poursuivi : «Nous sommes satisfaits de la prestation de nos joueurs face aux trois équipes marocaines. Pour nous entraîneurs, c’est au cours du match face à la Renaissance Sportive de Berkane que l’équipe a bien presté malgré la défaite. Nous étions présents dans le jeu, il y a eu du répondant en dominant Renaissance. Nous nous sommes procurés des occasions, douze au total, mais nous ne les avions pas mis au fond alors qu’en face, l’adversaire s’est offert deux buts sur deux occasions. Avec cela, nous avons tiré des enseignements précis et clairs. En affrontant des équipes d’un bon niveau, ce stage marocain nous aidera à coup sûr pour mieux aborder la finale face à SuperSport.» ACP/Kayu/JGD