Mazembe et FUS de Rabat sur les dents lors de la 6ème journée de la Coupe de la Confédération

Kinshasa, 06 juillet 2017 (ACP).- Le TP Mazembe, tenant de la couronne, et le FUS de Rabat, deux anciens vainqueurs, vont, le week-end, jouer leur tête à l’occasion de la 6ème et dernière journée des 8èmes de finale de la 14ème Coupe de la Confédération.

Ce qui revient à dire qu’il reste encore cinq places à attribuer. Comme dans la Ligue des champions, ce sont aussi trois équipes qui sont déjà assurées de disputer les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Voici la situation dans chaque groupe :

Groupe A

Le Fath Union Sport (FUS) Rabat–Rivers United et Club Africain–Kampala CCA se disputent le week-end. Un match nul ferait le bonheur du Club Africain et du Kampala CCA qui se partagent la première place avec trois points d’avance sur leurs deux challengers. Sur le banc des deux équipes à Tunis, les responsables auront l’oreille collée au portable pour suivre le match de Rabat qui aura lieu une heure avant. Une victoire des Tunisiens ou des Ougandais ferait sans doute le bonheur des Marocains qui, chez eux, partiront avec l’étiquette de favoris de leur match avec les Nigérians.

Groupe B

L’affiche présente les matches CS Sfaxien–Mouloudia d’Alger et Platinum Stars–Mbabane Swallows. MC Alger et CS Sfaxien sont déjà qualifiés. Le seul enjeu du match est la première place du groupe.

Groupe C

Zesco United se frotte à Al Hilal El Obeid et Clube Recreativo reçoit Smouha. Mais, il reste une place à prendre, le club soudanais ayant déjà assuré sa qualification. Les trois autres équipes sont dans la course. Zesco United doit gagner le match pour passer ce tour ; il a remporté ses deux premiers matches chez lui mais chaque fois par le plus petit des scores (1-0). Il reste à savoir quel sera le degré de mobilisation des joueurs d’Al Hilal El Obeid. Le club angolais n’a d’autres ressources que de s’imposer devant son public. Et Smouha doit d’abord marquer trois points ce qui risque fort de se révéler insuffisant.

Groupe D

Les face à face TP Mazembe–Horoya AC et SuperSport United–CF Mounana tiendront les sportifs en haleine. Le choc des deux leaders Mazembe/Horoya qualifiera le vainqueur et laissera très vraisemblablement le vaincu sur le bord du chemin, car, en toute logique, les Sud-Africains de SuperSport United ont toutes les chances de l’emporter chez eux devant le CF Mounana dont le compteur points est resté invariablement bloqué à zéro.

En cas de nul à Lubumbashi et de victoire sud-africaine, les trois clubs se retrouveraient à égalité de points (10). Pour l’heure, selon les différents critères du règlement article 21, SuperSport serait numéro 1 devant Horoya et Mazembe. La confrontation de ces deux derniers sera en conséquence décisive.

Battre Horoya pour éviter tout calcul

Si les Corbeaux lushois veulent passer en quarts de la 14ème Coupe de la Confédération sans sortir la calculette, une victoire leur suffit pour coiffer Horoya et SuperSport United à la première place, indique le site tpmazembe.com. Mais il n’est pas impossible que les trois clubs en bagarre dans le groupe D terminent cette phase avec chacun 10 points ! Un nul entre Mazembe et Horoya (9 points chacun actuellement) et un succès de SuperSport United (7 points) sur Mounana les placeraient à égalité de points et il faudrait alors procéder à la lecture minutieuse du règlement de la compétition.

Voici comment le règlement de la CAF trancherait dans un tel cas de figure. Le paragraphe III qui explique le calendrier et format de la compétition dans ses articles 20 et 21 précise ce qui suit :

EGALITE ENTRE DEUX EQUIPES

En cas d’égalité de points entre deux équipes, au terme des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l’ordre indiqué ci-dessous : 20.1 Le plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres entre les deux équipes concernées, 20.2. La meilleure différence de buts lors des rencontres entre les deux équipes concernées, 20.3. Le plus grand nombre de buts marqués en déplacement dans les rencontres directes entre les deux équipes concernées, 20.4. La différence de buts sur l’ensemble des parties disputées dans le groupe, 20.5. Le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des matches de groupe, 20.6. Un tirage au sort effectué par le Comité interclubs.

EGALITE ENTRE LES 3 EQUIPES

21.En cas d’égalité de points entre plus de deux équipes à l’issue des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l’ordre indiqué ci-après : 21.1. Le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres entres les équipes concernées ; 21.2. La meilleure différence de buts dans les rencontres entres les équipes concernées ; 21.3. Le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres entres les équipes concernées ; 21.4. Le plus grand nombre de buts marqués en déplacement dans les rencontres entre les équipes concernées ; 21.5. Si, après avoir appliqué les critères 21.1. à 21.4., deux équipes sont encore à égalité, les critères 21.1. à 21.4. sont à nouveau appliqués aux matches disputés entre les deux équipes en question pour déterminer le classement final des deux équipes. Si cette procédure ne permet pas de les départager, les critères 21.6. à 21.9. sont appliqués dans l’ordre indiqué ; 21.6. Meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe ; 21.7. Plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe ; 21.8. Le plus grand nombre de buts marqués en déplacement dans tous les matches du groupe ; 21.9. Un tirage au sort effectué par le Comité interclubs. ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/KGD