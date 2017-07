Mazembe joue Clube Recreativo d’Angola en quarts de finale de la 14ème Coupe de la Confédération

Kinshasa, 10 juillet 2017 (ACP).- Le TP Mazembe jouera Clube Recreativo Desportivo d’Angola, en quarts de finale de la 14ème Coupe de la Confédération de la CAF, avec l’aller le 8 septembre au Estado do Calulu et le retour le 15 septembre au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi.

Les Corbeaux lushois ont terminé à la première place dans le groupe D, à l’issue de la 6ème et dernière journée des 8èmes de finale, samedi au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, après leur victoire (2-1) sur le Horoya AC de la Guinée. Position qui leur donne le droit d’affronter le deuxième du groupe C, en l’occurrence Clube Recreativo Desportivo. La dernière rencontre du club angolais se déroulait justement sur ses terres et s’est achevé par un nul de 0-0 contre Smouha d’Egypte. Compte tenu de la disqualification d’Al Hilal El Obeid du Soudan, c’est Zesco United de la Zambie (la CAF lui octroyant un succès par 3-0) qui termine premier de la poule et Clube Recreativo Desportivo au deuxième rang, derrière l’équipe zambienne.

Tous les résultats du représentant angolais à la phase de groupes sont les suivants : 1ère journée : Clube Recreativo Desportivo-Al Hilal El Obied 1-0, 2ème journée : Smouha-Clube Recreativo Desportivo 2-0, 3ème journée : Zesco United FC-Clube Recreativo Desportivo 1-0, 4ème journée : Clube Recreativo Desportivo-Zesco United 3-0, 5ème journée : Al Hilal El Obied-Clube Recreativo Desportivo 2-0, 6ème journée : Clube Recreativo Desportivo-Smouha 0-0.

Sans la disqualification des Soudanais par la FIFA, Clube Recreativo Desportivo aurait probablement terminé à la 3ème place et on n’allait pas parler de lui comme futur adversaire du TP Mazembe.

Par ailleurs, les autres matches aller des quarts de finale sont les suivants : Fath Union Sport « FUS » Rabat (Maroc) – CS Sfaxien (Tunisie), SuperSport United (Afrique du Sud) – Zesco United (Zambie) et Mouloudia Club d’Alger (Algérie) – Club Africain (Tunisie).

Ci-après tous les résultats enregistrés au cours de la 6ème et dernière journée, jouée le week-end dernier : Groupe A : Club Africain (Tunisie) – Kampala City Council (Ouganda) 4-0, FUS Rabat (Maroc) – Rivers United (Nigeria) 2-1. Classement : 1. Club Africain (12 points +7), 2. FUS Rabat (9 points +1), 3. Kampala City (9 points -4), 4. Rivers United (6 points -4). Club Africain et FUS Rabat sont qualifiés pour les quarts de finale.

Groupe B : CS Sfaxien (Tunisie) – Mouloudia Club d’Alger (Algérie) 4-0, Platinium Stars FC (Afrique du Sud) – Mbabane Swallows (Swaziland) 2-2. Classement : 1. CS Sfaxien (13 points +9), 2. Mouloudia Club d’Alger (11 points 0), 3. Mbabane Swallows (5 points -2), 4. Platinium Stars (3 points -7). Club Sportif Sfaxien et Mouloudia Club d’Alger sont qualifiés pour les quarts de finale.

Groupe C: Zesco United (Zambie) – Al Hilal Al Obeid (Soudan) annulé, Clube Recreativo Desportivo (Angola) – Smouha SC (Egypte) 0-0. Classement: 1. Al Hilal Al Obeid (10 points +3), 2. Clube Recreativo Desportivo (7 points -1), 3. Zesco United (7 points -2), 4. Smouha SC (6 points 0).

La suspension de la Fédération soudanaise par la FIFA (Fédération internationale de football association) laisse l’avenir d’Al Hilal El Obeid et des autres clubs soudanais en suspens. Al Hilal El Obeid était qualifié même sans jouer son 6ème match mais, à cause de la suspension, Clube Recreativo Desportivo (2ème avec 6 matchs joués sur 6) et Zesco United (1er en bénéficiant du forfait infligé à son adversaire pour la 6ème journée).

Groupe D : Supersport United FC (Afrique du Sud) – CF Mounana (Gabon) 4-1, TP Mazembe (RDC) – Horoya AC (Guinée) 2-1. Classement : 1. TP Mazembe (12 points +4), 2. Supersport United (10 points +5), 3. Horoya AC (9 points +1), 4. CF Mounana (0 point -10).

TP Mazembe et Supersport United sont qualifiés pour les quarts de finale.