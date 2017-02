Mazembe livre son dernier match de préparation mardi contre Groupe Bazano

Lubumbashi, 13 févr. 2017 (ACP).- Le TP Mazembe livrera son dernier match de préparation contre JS Groupe Bazano, mardi dans son stade de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi.

Les Corbeaux lushois disputeront là leur troisième match de préparation de la Super Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) contre Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, après deux autres matches face à l’AS New Soger (7-0), vendredi 9 février, et Lubumbashi Sport (4-1), samedi 11 février.

Mazembe, jouissant d’une supériorité technique et tactique sur ses adversaires, a trouvé le chemin des filets par Jean Kasusula, Méchack Elia (38ème), Rainfort Kalaba (53ème) et Ben Malangu (70ème). La réduction du score est intervenue par Patient Twite (52ème). Mazembe a donné une véritable leçon de football à l’AS New Soger.

Cette rencontre s’est jouée dans un stade plein comme un œuf et aux cris de Trésor Mputu pour exiger sa montée sur la pelouse après l’heureux dénouement du conflit qui avait opposé le TP Mazembe, son équipe, au club angolais de Kabouscorp.

L’entraîneur du TP Mazembe Pamphile Mihayo s’est déclaré satisfait de la prestation de ses protégés. Ces matches, a-t-il confié, lui ont permis de procéder à un réglage de l’ossature de l’équipe appelée à affronter les Sud-africains de Mamelodi Sandows le samedi 18 février prochain à Prétoria, en Afrique du Sud. ACP/FNG/Kayu/May