Mazembe et New Generation qualifiés pour la phase finale de la CACC 2017 de basket-ball messieurs

Kinshasa, 10 Nov. 2017 (ACP).- Mazembe de Lubumbashi et New Generation de Kinshasa sont qualifiés pour la phase finale de la 32ème Coupe d’Afrique des clubs champions de basket-ball messieurs, a annoncé vendredi Sportrdc.com

Mazembe, champion du Congo en titre, a bénéficié de l’irrégularité administrative du club équato-guinéen de Malabo Kings pour avoir aligné un joueur inéligible. Et, pourtant, les Corbeaux lushois avaient quasiment tout espoir après leur défaite contre l’équipe kinoise de New Generation 55-57, lors de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la zone 4, organisées du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre à l’Institut Français, à la Halle de la Gombe.

Chez les dames, seuls le DC Motema Pembe de Lubumbashi et l’AS V. Club de Kinshasa y avaient pris part, tandis que, chez les messieurs, Malabo Kings et San Antonio de la Guinée Equatoriale avaient été les uniques représentants venus de l’extérieur, c’est-à-dire de la zone de l’Afrique Centrale, et qui s’étaient associés aux clubs de la RDC, Mazembe et New Generation.

Le DC Motema Pembe et l’AS V. Club n’ont joué que par pure formalité, leurs concurrents de la zone 4 ayant brillé par leur absence. D’office qualifiés pour la phase finale, chacun a enregistré une victoire et une défaite, en deux rencontres.

Des éliminatoires de la zone 4, l’on retiendra le manque d’endurance, un rendement en deçà de la moyenne, des maladresses dans les lancers, énormément des ratés dans les passes du côté des clubs congolais… autant de failles à retoucher avant la phase finale. ACP/Mat/JGD