Mazembe poursuit la préparation de la demi-finale retour contre FUS en Coupe de la Confédération  

Kinshasa, 13 Oct. 2017 (ACP).- Le TP Mazembe poursuit au centre de Futuka la préparation de son match retour des demi-finales de la 14ème Coupe de la Confédération contre la formation marocaine de Fath Union Sport, prévu le samedi 21 octobre à 21h30’ au complexe sportif Prince Moulay al Hassan, à Rabat.

Mercredi, en amical, les Corbeaux ont décroché dans la difficulté une victoire de 4-2 devant les Kamikaze du FC Lubumbashi Sport, ces derniers ayant mené par deux fois au score, indique le site tpmazembe.com.

Mené 0-1 à la pause, le TP Mazembe est revenu à la marque grâce à Meschak Elia (53ème) avant de se faire de nouveau surprendre sur une bourde du gardien Ibrahim Mounkoro (61ème) : 1-2. Djo Isama Mpeko (63ème) a remis à égalité les deux formations sur une frappe en pleine lucarne.

Entrés en jeu, Trésor Mputu Mabi et Arsène Zola ont su mettre en exergue leurs talents sur l’action qu’a conclue Solomon Asante (82ème) pour le 3-1. La conclusion du score est revenue à Given Singuluma (85ème) sur un caviar de Daniel Adjei : 4-2.

Avec ce succès dont on ne retiendra que le contenu positif dans le jeu, le TP Mazembe s’approche à grands pas de la demi-finale retour de la C2. La préparation est bonne, l’équipe monte en puissance et veut aller à Rabat au point techniquement et physiquement pour remporter la qualification.

Le gardien Matampi crée des vagues

La direction du TP Mazembe a appris, par voie de presse, le souhait du gardien Matampi Vumi Ley de quitter le club parce que, titularisé dans l’équipe nationale congolaise, les Léopards, il ne l’est pas dans son club, signale le site du team noir et blanc lushois.

Il lui est rappelé que chaque joueur, à la signature de son contrat, prend l’engagement de respecter les décisions des entraîneurs et de faire preuve d’esprit d’équipe, le statut d’international ne garantissant nullement une place de titulaire.

Par ailleurs, la direction du TP Mazembe tient à préciser qu’elle n’a reçu, à ce jour, aucune demande officielle de transfert ni une quelconque offre d’un club et il n’y a eu aucun entretien avec son gardien au sujet d’un éventuel départ du club.

La démarche de Matampi, sur les réseaux sociaux, est un manquement au principe de la concurrence interne, gage de cohésion de l’équipe. Aucun joueur ne peut se prévaloir d’une titularisation avant chaque match.

Le club, qui ne manque pas à ses obligations contractuelles envers Matampi, a pris acte de son attitude et l’encourage à travailler avec sérieux pour être dans les meilleures dispositions physiques et morales si demain le staff technique devait faire appel à ses services en match officiel, conclut le site tpmazembe.com.

L’arbitre zambien Sikazwe aux commandes

L’arbitre zambien Janny Sikazwe a été désigné pour être aux commandes de l’empoignade FUS-Mazembe, comptant pour la demi-finale retour de la 14ème Coupe de la Confédération, samedi 21 octobre, à Rabat. Il sera secondé par l’Angolais Jerson Emiliano Dos Santos (assistant I) et le Sud-Africain Zakhele Thusi Siwela (assistant II). ACP/Fng/YMW/Mat/JGD