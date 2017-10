Mazembe prend une courte avance devant FUS (1-0) en Coupe de la Confédération

Kinshasa, 01er Oct. 2017 (ACP).- Le TP Mazembe a pris une courte avance devant la formation marocaine de Fath Union Sport en l’emportant par 1-0, dimanche au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, en demi-finale aller de la 14ème Coupe de la Confédération.

L’attaquant de pointe des «Badia nguena», Ben Malango Ngita (14ème), a transformé en but une balle cafouillée à l’orée du grand rectangle par l’arrière sénégalais Ass Mandaw Sy du FUS dont le contrôle lui avait échappé.

En tout cas au cours de la partie, le gardien ivoirien du TP Mazembe, Sylvain Gbohouo, n’a vraiment pas eu à se déployer tellement les offensives adverses ne pénétraient pas dans le domaine qu’il défendait contrairement à son homologue d’en face, Aymane Majid, qui avait été sollicité constamment, surtout dans la deuxième moitié de la deuxième mi-temps, au point où ses nombreuses interventions opportunes en ont fait l’Homme du match. «Comme Mazembe est intraitable à domicile, le FUS l’est aussi à domicile, à Rabat. On est donc aussi difficile à battre chez nous. On va jouer pour rester en vie et se qualifier au match retour…», avait déclaré le coach du club marocain Walid Regragui, lors de la conférence d’avant-match.

Pour sa part, son collègue Pamphile Mihayo Kazembe disait : «Quand vous jouer pour Mazembe, la pression vous l’avez toujours. Ce n’est pas nouveau pour nous. Le FUS est un adversaire de taille, habitué à la haute compétition. On mettra une équipe en place pour marquer des buts. On doit être tous derrière ces joueurs pour les pousser à gagner, le match qui ne sera pas facile…» La seconde manche aura lieu le vendredi 20 octobre au complexe omnisports Prince Moulay Hassan.

Par ailleurs, dans l’autre demi-finale, Supersport United d’Afrique du Sud a eu maille à partir chez lui avec le Club Africain de Tunisie pour rétablir la parité, 1-1, dimanche au stade Lucas ‘Masterpieces’ Moripe, à Pretoria. Il a longtemps couru derrière le score entamé par Saber Khalifa (21ème) avant de retrouver in extremis l’air grâce à Thabo Mnyamane (87ème). Le tout se jouera au retour, le 20 octobre au stade 7 Novembre de la cité olympique de Radès, à Tunis. ACP/YWM/Kayu/JGD