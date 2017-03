Mazembe prend la mesure de Lupopo (2-1) à la LINAFOOT

Lubumbashi, 22 mars 2017 (ACP).- Le TP Mazembe a pris la mesure du FC Saint Eloi Lupopo sur la marque de 2-1, mercredi au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de Kenya, à Lubumbashi, en match en retard de la 13ème journée, zone Centre-Sud, du 22ème championnat de la LINAFOOT (Ligue nationale de football).

Les Cheminots qui ont eu le privilège d’inaugurer la marque par Musiela Alima (41ème), n’a pas résisté à la fougue des Corbeaux au retour des vestiaires. Ils ont encaissé coup sur coup deux buts de Trésor Mputu (50ème) et Rainford Kalaba (53ème) pour le 2-1.

Auparavant, le FC Lubumbashi Sport n’a pas fait de détail face à l’AS New Soger qu’il a défait par 2-0, sur les réalisations de Blaise Kasongo (65ème) et Ilunga Kayanda (84ème).

V.Club termine en beauté la phase de poules en dominant RCK 4-0

L’AS V. Club a terminé en beauté la phase de poules du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) en dominant Racing Club de Kinshasa par 4-0, mercredi au stade des Martyrs de la Pentecôte, pour le compte de la 14ème journée, zone Ouest.

Un doublé d’Etekiama (28ème, 80ème) qui avait auparavant loupé un penalty, et deux buts de Nelson Munganga (50ème) et Sidibe (66ème) ont scellé le sort de RCK au cours d’une partie sans enjeu. Car, le sort de la phase de poules du championnat national est déjà connu dans les zones Ouest et Centre-Sud où l’AS V. Club, le DC Motema Pembe et le FC Renaissance du Congo, dans la première zone, le TP Mazembe, SM Sanga Balende et le CS Don Bosco ont déjà validé leur billet pour la phase du play-off.

Renaissance du Congo baisse pavillon (1-2) face à Shark XI

Le FC Renaissance du Congo a baissé pavillon face à Shark XI FC par 1-2, en deuxième match comptant pour la 11ème journée du championnat de la LINAFOOT. Kanku (15ème) et Taty Maritu (32ème) ont permis à Shark XI de prendre l’avantage sur les « Oranges » malgré la réduction du score par Lamine Diawara (57ème) pour Renaissance du Congo. ACP/ZNG/Wet