Mazembe en repli à Futuka pour mieux préparer la réception d’Al Hilal el Obeid en Coupe de la Confédération

Kinshasa, 21 Sept. 2017 (ACP).- Le TP Mazembe a opéré un repli au centre d’entraînement et de formation de Futuka, à quelque 30 km de Lubumbashi, pour mieux préparer la réception d’Al Hilal el Obeid du Soudan, à l’occasion de la seconde manche des quarts de finale de la 14ème Coupe de la Confédération, prévue dimanche au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, dans la capitale cuprifère.

Avant de monter dans le car pour le nouveau refuge après le regroupement réalisé dans leur temple, les « Badiaguena » ont pris l’engagement d’aborder l’empoignade de dimanche avec la responsabilité qu’impose un match à élimination directe. « Nous ferons tout pendant 90 minutes pour nous qualifier. A Obeid, nous avons été meilleurs offensivement que défensivement. Nous allons travailler à Futuka pour corriger les erreurs de l’aller et être encore plus consistants. Nous avons notre destin en mains avec l’avantage de jouer devant notre public », a déclaré « El Diablo » Asante avant de quitter le Temple des Badiangwenas pour Futuka. Jeudi, une opposition à huis clos a eu lieu entre le TP Mazembe et la Katumbi Football académie (KFA).

Parmi les 18 joueurs qui étaient au Soudan, Michée Mika frappé par une crise de paludisme ne fait pas partie du groupe et le staff médical se penche sur son cas, indique le site tpmazembe.com. Afin de mettre encore plus de concurrence dans la préparation, le staff technique a récupéré Christian Kouamé, Given Singuluma, Glody Likonza et Ibrahim Mounkoro. Par contre, Trésor Mputu, Salif Coulibaly et Déo Kanda n’étant pas à 100% de leurs capacités physiques n’ont pas effectué le déplacement de Futuka et par conséquent ne seront pas là dimanche. Du côté d’Al Hilal el Obeid, l’équipe soudanaise forte d’une délégation de 30 personnes est attendue à Lubumbashi vendredi 22 septembre à 13h45’ à bord d’un vol régulier et repartira à El Obeid via Khartoum, le lendemain du match.

Le programme complet des quarts de finale retour se présente comme ci-après :

Vendredi 22.9.2017 CS Sfaxien (Tunisie) 19:00 Fath Union Sport (FUS/Maroc) ; samedi 23.9 Zesco United FC (Zambie) 15:00 Supersport United FC (Afrique du Sud) ; dimanche 24.9 TP Mazembe (RDC) 15:30 Al Hilal El Obied (Soudan), Club Africain (Tunisie) 19:00 Mouloudia Club d’Alger (Algérie). ACP/FNG/Kayu/JGD/FMB