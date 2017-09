Mazembe s’impose face à la sélection Don Bosco-KFA-Ecofoot Katumbi (2-1) en amical de football

Kinshasa, 08 Septembre 2017 (ACP).- Le TP Mazembe de Lubumbashi s’est imposé face à la sélection CS Don Bosco-KFA-Ecofoot Katumbi sur le score de 2-1, jeudi au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, en match amical de football.

Placée sous la direction de l’entraîneur Kasongo Ngandu, la sélection a élevé le niveau de jeu sans pour autant prendre l’ascendant sur Mazembe que coachaient les entraîneurs David Mwakasu et Robert Kidiaba.

Les sparing parteners de Mazembe sont applaudis par une centaine de supporteurs et lancent parfaitement cette rencontre. Les Corbeaux lushois, pour leur part, répondent immédiatement. Par Solomon Asante qui déborde à droite, envoie une passe parfaite au point de penalty que coupe Abdoulaye Sissoko (12ème), 1-0 pour Mazembe.

Cette ouverture du score ne décourage pas l’entente qui pousse mais ne trouve pas le chemin des filets. Le score pouvait même être aggravé si la lourde frappe de Daniel Adjei n’avait pas échoué sur la barre (27ème), rapporte tpmazembe.com.

Au retour des vestiaires, le staff technique de Mazembe conserve Kévin Mondeko et lance dix nouveaux pions sur l’aire de jeu : Aimé Bakula, Kino Mwelwa, Joël Kimwaki, Arsène Zola, Mika Miche, Glody Linkonza, Given Singuluma, Chico Ushindi, Ben Malango et Meschak Elia, en remplacement de Ibrahim Mounkoro, Yaw Frimpong, Kabaso Chongo, Jean Kasusula, Nathan Sinkala, Daniel Adjei, Rainford Kalaba, Solomon Asante, Abdoulaye Sissoko et Patou Kabangu.

Avec ces changements, les Corbeaux prennent le jeu à leur compte. Ben Malongo, lancé sur le côté gauche, prend de vitesse la défense adverse et trouve Chico Ushindi (56ème), qui met le ballon hors portée du gardien Charles Lawu, 2-0.

Deo Kanda, de retour de blessure, fera son entrée au cours du dernier quart d’heure, à l’instar du jeune gardien Israël Mubobo, en provenance de KFA, à la place d’Aimé Bakula. L’entente Don Bosco-KFA-Ecofoot Katumbi réussit à réduire le score par Kévin Mondeko (78ème) contre son camp.

Mazembe effectuera les derniers réglages, samedi à 15h30’ au stade de Kamalondo, face à une équipe de première division de l’Entente urbaine de football de Lubumbashi (EUFLU), avant de s’envoler au début de la semaine prochaine pour El Obeid via Khartoum, au Soudan où il va rencontrer El Hilal en match aller de quart de finale de la Coupe de la Confédération, 14ème édition. ACP/FNG/Mat/Kgd