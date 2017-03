Mazembe, V. Club et Dauphin Noir terminent en tête de leurs groupes à la LINAFOOT

Kinshasa, 23 Mars 2017 (ACP).- Le TP Mazembe de Lubumbashi, l’AS V. Club de Kinshasa et l’AS Dauphin Noir de Goma ont terminé en tête de leurs zones respectives à l’issue des matches de la phase de groupes du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Le team noir et blanc lushois compte 45 points en 14 sorties dans la zone Centre-Sud. Il a conclu cette phase du championnat par une victoire face à son éternel rival Saint Eloi Lupopo qu’il battu par 2-1. Mazembe se fera accompagner au play-off par SM Sanga Balende qui pointe à trois points, et le CS Don Bosco avec 37 points.

Les Dauphins noirs, de leur côté, totalisent 43 points dans la zone Ouest et devancent le DC Motema Pembe, posté à deux longueurs, et le FC Renaissance du Congo, 32 points. Ces trois équipes sont qualifiées pour le play-off.

Les vert et noir de la capitale du Nord-Kivu pointent en tête du classement dans la zone Est avec 29 points, talonnés par l’OC Muungano de Bukavu 26 points et l’OC Bukavu Dawa. Mais, le litige entre le leader et Bukavu Dawa pourrait voir les choses basculer au profit de l’équipe en faveur de laquelle la LINAFOOT trancherait le litige.

La LINAFOOT avait déjà homologué le résultat du match AS Dauphin Noir-OC Bukavu Dawa 1-1, donnant ainsi raison au club vert et noir de Goma au sujet de la contestation de la qualification du joueur Muderekeza Machumu. Dauphin Noir est venu aussi à la charge pour dénoncer la qualification d’un joueur de Bukavu Dawa, une dénonciation que la LINAFOOT tarde encore à trancher. ACP/Kayu/JGD