Mazembe, V. Club et Motema Pembe éligibles aux interclubs de la CAF

Kinshasa, 26 juin 2017 (ACP).- Le TP Mazembe de Lubumbashi, l’AS V. Club et le DC Motema Pembe, tous deux de Kinshasa, sont éligibles aux coupes africaines interclubs à deux journées de la clôture du play off du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Ces trois clubs, 27 points pour les Lushois et 24 pour les Kinois, distancent le FC Renaissance du Congo de Kinshasa – première équipe qui pointe dans leur dos – de 12 points pour les Corbeaux du chef-lieu du Haut-Katanga et de 9 points pour les deux équipes de la capitale congolaise. Quels que soient les résultats de deux matches qui restent à chacune de ces équipes, les dés semblent définitivement jetés surtout en ce qui concerne trois des quatre places à gagner, la 4ème place devant être prise par le vainqueur de la Coupe du Congo.

Mazembe, V. Club et Motema Pembe se partageront les trois places qualificatives mais devront se battre chacun pour arracher la première place au classement, laquelle devra conduire au couronnement final, synonyme d’une place à la 22ème Ligue des champions. Sinon lutter pour arracher la deuxième place qualificative en Ligue des champions ou alors se contenter de la 3ème place du championnat national qui ouvrira la voie à une place à la 15ème Coupe de la Confédération.

A la levée de la suspension du championnat national consécutive aux graves incidents ayant émaillé le match FC Renaissance du Congo – AS V. Club (1-2), vendredi dernier au stade des Martyrs, les Corbeaux lushois auront besoin d’un succès face à l’OC Muungano de Bukavu au stade de la Concorde, avant de conclure le championnat contre les Dauphins Noirs kinois. Ces derniers devant rencontrer au préalable les protégés de l’entraîneur Otis Ngoma lors de la 13ème et avant-dernière journée du play off.

L’équipe portant le maillot vert-blanc-rouge, quant à elle, devra aussi s’expliquer avec Renaissance du Congo dont le championnat serait déjà terminé s’il faut tenir compte de graves incidents dont ses supporteurs sont rendus responsables à l’issue du match contre V. Club, le vendredi 23 juin 2017.

Le TP Mazembe, leader avec 27 points, devra maintenir le cap s’il tient à conserver sa couronne. En cas d’égalité des points, l’équipe qui comptera moins de défaites montera sur la première marche du podium. Si l’égalité persiste, la différence de points pourra trancher.

Par ailleurs, le classement à l’issue de la rencontre TP Mazembe – OC Bukavu Dawa, dimanche à Lubumbashi, s’établit comme suit :

pts J G N P BP BC diff

Mazembe 27 12 8 3 1 23 8 +15 V. Club 24 11 7 3 1 16 7 +9

. Motema Pembe 24 12 7 3 2 24 11 +13

Renaissance du Congo 15 11 4 3 4 14 14 0 Sanga Balende 14 12 4 2 6 12 17 -5 Don Bosco 12 12 3 3 6 16 19 -3 Bukavu Dawa 5 11 0 5 7 5 18 -13 Muungano 4 10 0 4 6 0 16 -16

