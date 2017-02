Mbemba Sport s’impose devant Real de Kin (2-0) à l’EPFKIN

Kinshasa, 06 Fév. 2017 (ACP).- Le FC Mbemba Sport s’est imposé devant l’AC Real de Kin sur le score de 2-0, lundi au stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle, dans le cadre de la 23ème journée du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN).

Diamfumu Diasonana (32ème, 62ème) a été l’artilleur du FC Mbemba Sport.

De son côté, la JS Tshangu a été plus forte que l’AC Ujana en le battant par 1-0, but de Lubanzadio (4ème). Le FC Standard de Lemba a pris, pour sa part, le dessus sur New Jak FC par 3-1.

Mardi, dans les mêmes installations sportives, la 23ème journée se poursuivra avec les combinaisons suivantes : FC Système-FC Orange, OCK-TP Foyo, AC Kuya Sport-RC Sodigraf et FC Nzakimuena-AC Rangers. ACP/FNG/Kayu/FMB