Mbuji-Mayi : Echange des vœux de Noël entre le Gouverneur de province et l’Evêque

Mbujimayi, 27 déc. 2016 (ACP).- Le gouverneur de province du Kasaï Oriental et l’évêque du diocèse catholique de Mbuji-Mayi, Mgr Emmanuel Bernard Kasanda ont échangé, lundi dans la résidence épiscopale, des vœux de Noël et de nouvel An 2017, a appris l’ACP de la radio diocésaine émettant à Mbuji-Mayi.

Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont eu également à parler de la situation socio-économique et sécuritaire de Mbuji-Mayi, à l’approche des festivités de Nouvel An. Elles se sont réjouies du calme qui règne parmi la population grâce notamment au couvre-feu qui constitue un garde fou pour préserver la paix sociale.

Le gouverneur de province a salué de vive voix, les efforts entrepris par les évêques de la CENCO dont le souci majeur est de permettre aux congolais, de participer aux élections crédibles, stables et apaisées.ACP/Mat/Wet