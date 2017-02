Me Azarias Ruberwa plaide  pour le jumelage des villes congolaises et étrangères en vue de booster leur développement 

Kinshasa, 09 Fév. 2017 (ACP).- Les villes et communes de la RDC peuvent rattraper leur développement local à travers le jumelage comme instrument de coopération décentralisée avec leurs homologues des pays étrangers, a déclaré jeudi, le ministre d’Etat, ministre de la Décentralisation et réformes institutionnelles, Me Azarias Ruberwa.

L’homme d’Etat congolais qui s’est exprimé ainsi à l’occasion d’une réunion de prise de contact avec une délégation d’experts de la Cellule technique d’appui à la décentralisation (CTAD), conduite par son coordonnateur national, Jean Makolo Jibikilay, a souligné qu’il n’était pas normal que les villes et communes de la RDC ne soient pas en mesure de réaliser le même niveau de développement que leurs homologues d’autres pays qui prospèrent et produisent des biens et services grâce aux taxes et impôts leurs conférés par les différents textes légaux.

Selon le ministre d’Etat, les villes et communes doivent s’inspirer des expériences d’autres pays pour produire les richesses en vue d’améliorer le cadre de vie de la population congolaise grâce à la décentralisation, laquelle met un accent particulier sur le développement local et la promotion de la bonne gouvernance au niveau des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Le faible pourcentage alloué aux provinces en matière de la rétrocession par le gouvernement central, des nombreux défis qui touchent à l’appropriation effective du processus de la décentralisation, le transfert des compétences et des ressources aux provinces et aux Entités territoriales décentralisées (ETD) et la Caisse nationale de péréquation, dont les mesures d’application tardent à se concrétiser ont été expliqué au ministre d’Etat Ruberwa.

Auparavant, Me Azarias Ruberwa s’était entretenu avec une délégation du secrétariat général à la Décentralisation, conduite par son secrétaire général, Kayembe Mputu. ACP/FNG/Kayu/JGD