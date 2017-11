Un médecin clinicien de Matadi donne des pistes pour éviter la tension et le diabète

Matadi, 28 Nov 2017 (ACP).- Le Dr Nzau, médecin clinicien à l’hôpital provincial de référence de Kinkanda à Matadi a, au cours d’un entretien mardi avec l’ACP, donné des pistes de solution à la population du Kongo Central pour éviter la tension et le diabète.

Pour la tension, il a invité la population à ne pas trop penser aux difficultés vitales, ne pas être isolée un long moment, écouter plus et agir moins, prendre du repos tout en respectant les temps journaliers ( 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de repos).

Le divertissement avec les amis est également une attitude à adopter, conseillé le Dr Nzau qui a également recommander de se méfier des dires des politiciens en ce temps de crise et faire de marche de santé avec un estomac plein.

Il a insisté sur la nécessité de fournir, tous les 3, 6 et 12 mois de l’année, un effort pour un contrôle médical dans une formation en vue d’avoir une idée sur son état sanitaire.

La prise régulière d’eau potable figure parmi les conseils du médecin traitant, qui a aussi recommandé d’éviter de consommer trop d’alcool, de réduire la consommation du sucre et d’éviter de trop manger à des heures tardives de la nuit. ACP/Mat/May