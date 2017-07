Un médecin recommande la poursuite des recherches pour un traitement efficace de la lombalgie

Kinshasa, 24 juillet 2017 (ACP).- Le docteur Yanick Makengo, médecin généraliste du centre de santé Avie dans la commune de Ngaliema, a recommandé la poursuite des recherches pour mieux comprendre la lombalgie et d’en trouver des traitements efficaces, au cours d’un entretien lundi avec l’ACP.

Selon le Dr Makengo, la lombalgie est l’une des causes d’invalidité professionnelle et ses douleurs dans le dos ont tendance à augmenter avec l’âge. Le dos est l’objet de beaucoup de tensions dues aux habitudes gestuelles, au stress quotidien, à l’ergonomie du mobilier ou à la mauvaise alimentation. Toutes ces causes peuvent entrainer des douleurs vertébrales, a-t-il indiqué.

Pour prévenir la lombalgie, le Dr. Makengo a recommandé des exercices physiques pour lutter contre le tassement, car, selon la source, la tension musculaire et les contractures sont sources de douleur. Il a recommandé également une position de relaxation pour détendre le dos après une journée de travail chargée et de rester dix minutes allonger sur le dos dans une chaise en plaçant les jambes et les fesses légèrement au dessus pour ne pas cambrer le dos. Placer un petit oreiller ou les mains sous la bosse du crane en observant la respiration, est une posture magique qui détend, a-t-il affirmé.

A en croire ce médecin, la lombalgie est l’ensemble des douleurs liées à des désordres mécaniques de la colonne vertébrale qui affecte le plus souvent le rachis lombaire, c’est-à-dire, la succession de cinq vertèbres du bas du dos, situé juste au dessus du coccyx et du sacrum. ACP/FNG/Kayu/BSG/Wet