Les médias audiovisuels de Kisangani observent un service minimum

Kisangani, 18 Nov. 2017 (ACP).- Les médias de la ville de Kisangani n’ont pas échappé aux conséquences de l’arrêt brusque de la turbine n°3 de la centrale hydroélectrique de Kisangani.

Sur les treize (13) radios et quatre (4) chaines de télévisions émettant à Kisangani, quatre (4) stations de radios et trois (3) chaines de télévision dont la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), observent un service minimum le matin, la mi-journée et le soir pour les autres. Les générateurs sont mis en contribution pour faire tourner les metteurs. ACP/YWM/BSG/JGD