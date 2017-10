Les médias classiques invités à faire preuve d’imagination face aux contenus en ligne

Kinshasa, 01er Oct. 2017 (ACP).- Le représentant de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Emmanuel Ajovi, a invité les médias classiques et les nouveaux acteurs à faire preuves d’imagination pour répondre aux changements des modes de consommations des produits et services audiovisuels face à la concurrence des fournisseurs des services et des contenus en ligne. M. Ajovi a fait cet appel à l’ouverture de la 4ème édition de l’«Hackaton d’innovation dans les médias» destinée aux jeunes en proie au chômage et aux porteurs des projets innovants.

Le journalisme est sous le feu de la critique, selon le constat fait au Colloque international qui s’est tenu à l’UNESCO le 23 mars 2017, a rappelé M. Ajovi qui a fait remarquer que les médias traditionnels sont en perte de vitesse face à la profusion d’informations sans garantie de fiabilités, pris dans les frontières brouillées entre faits, opinions et éthiques professionnelle défaillantes.

La 4ème édition de l’«Hackaton d’innovation dans les médias» est la concrétisation de la recommandation de la Conférence internationale sur l’avenir des médias francophone organisé en octobre 2014 par l’OIF à Montréal au Canada. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la stratégie de la francophonie numérique «Horizon 2020» adoptée en octobre 2012, par les chefs de l’Etat et de gouvernent de la francophonie, lors du sommet de Kinshasa.

Selon le représentant de l’OIF, la rencontre de Montréal, s’est entre autres, intéressée à la question des contenus francophones pour lesquels les participants ont tranché sur l’impératif de qualité auquel les professionnels des médias doivent se tenir face à la prolifération des contenus de toutes origines et de toutes catégories sur les écrans. Il apparaît donc nécessaire de soutenir et d’encourager le développement de contenus francophones dans le contexte numérique.

La programmation 2015- 2018 de L’ OIF a intégré le volet d’accompagnement de l’innovation dans les médias au sein du programme intitulé «Intégrer le numérique dans toutes les actions de coopération», a précisé M. Ajovi. Le secteur des médias est donc identifié comme un des domaines dans lesquels l’OIF a opéré son choix pour intégrer les technologies de l’information et la communication dans ses programmes (iPROG). ACP/Ywm/Kayu