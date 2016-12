Les médias informés sur les journées de santé de l’enfant à Matadi

Matadi, 22 Déc. 2016 (ACP).- La coordination provinciale de Programme national de nutrition (PRONANUT)/Kongo Central a organisé, jeudi à la division provinciale de la santé, un briefing sur les journées de santé de l’enfant (JSE) en faveur des médias de Matadi.

La chargée de communication du PRONANUT, Anne-Marie Kisintoro qu’assistait la coordinatrice Adolphine Mwavita, a partagé des directives de ces journées contenant les cibles des enfants de zéro à11 mois non et insuffisamment vaccinés à récupérer , de 6 à 11 mois pour la vitamine A et de 12 à 59 mois pour le Mebendazole et le vaccin anti tétanique pour les femmes enceintes.

Elle a demandé aux professionnels des médias d’élaborer un plan média pour des interventions des experts en la matière à la radio et à la télévision sans oublier les larges échos sur ces journées prévues du 27 au 30 décembre 2016. La première phase des JSE a eu lieu au mois de juin dernier. ACP/Kayu/Wet