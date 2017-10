Médiation de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga entre les creuseurs et la société Ruashi Mining

Lubumbashi, 31 Oct. 2017 (ACP).- Le rapport de la commission de l’Assemblée provinciale chargée de la médiation entre les creuseurs artisanaux et la société Ruashi Mining, a été au centre de l’entretien entre les membres de ladite commission et le président de l’Assemblée provincial du haut-Katanga, M. Dieudonné Mwelwa Nsambi Wa Kasongo, qui a eu lieu mardi dans la salle VIP du bâtiment du 30 juin de la commune de Lubumbashi

A ce propos, la commission de l’Assemblée provinciale du Haut Katanga, après avoir sensibilisé les creuseurs à leur délocalisation de la concession de Ruashi Mining, a demandé à cette société le paiement d’une somme d’argent pour libérer le site. Mais, la direction générale de cette société n’a pas pris en compte cette revendication de creuseurs.

A cet effet, le président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga a confié l’analyse de ce problème au conseiller technique en vue de trouver une solution à l’amiable.

Recrudescence de banditisme dans le territoire de Sakania

Par ailleurs, les députés provinciaux Celila Konde Léopoldine et Jean Mwandwe ont déploré la recrudescence de banditisme, le mauvais état de route, la dégradation du système éducatif et sanitaire et le manque d’accès à la technologie sur le plan politique, économique et social dans le territoire de Sakania.

Les deux députés provinciaux ont dressé ce tableau sombre du territoire de Sakania dans leur rapport des vacances parlementaires présenté au cours de la séance plénière de l’Assemblée provinciale tenue à Lubumbashi.

Les deux élus de Sakania ont expliqué les difficultés rencontrées par la population de ce territoire notamment en ce qui concerne la desserte en courant électrique qui nécessite l’acquisition des transformateurs. Cette situation sera traitée au niveau des commissions pour proposer des pistes de solutions au gouvernement provincial du Haut Katanga. ACP/Fng/Mat/Kji