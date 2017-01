Kinshasa 23 janv. 2017 (ACP).- Les meilleurs mois pour visiter Kinshasa sont Janvier, Mai ,Juin ,Juillet ,Août ,Septembre et Octobre, selon les donnés météorologiques tirées lundi de la Station Météo. La ville de Kinshasa possède un climat de savane avec un hiver sec (Aw) quand on se réfère à la classification de Köppen-Geiger.

Les précipitations à Kinshasa sont beaucoup plus importantes en été qu’elles ne les sont en hiver. Sur l’année, la température moyenne à Kinshasa est de 25.3°C et les précipitations sont en moyenne de 1273.9 mm. Le diagramme climatique précise que des précipitations moyennes de 12.2 mm font du mois de juin le mois le plus sec.

En novembre, les précipitations sont les plus importantes de l’année avec une moyenne de 261.9 mm. Au mois de mars, la température moyenne est de 26.5°C. Mars est de ce fait le mois le plus chaud de l’année, tandis que Juillet est le mois le plus froid de l’année. La température moyenne est de 22.8°C à cette période.

Le record de chaleur est de 41°C enregistré le mardi 28 avril 1981 et le record de froid de 4°C enregistré le mardi 18 juillet 1989.

La légende climatique présente les mois de Janvier de mai, et d’octobre comme favorables. Les mois de juillet, d’août et de septembre comme très favorables. Les mois de février, mars et avril et décembre comme envisageables. Le mois de novembre est présenté comme défavorable .Les précipitations varient de 249.7 mm entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. L’amplitude des températures tout au long de l’année est de 3.7°C. ACP/Kayu/May