Les meilleurs sportifs de l’EUFLU 2016-2017 récompensés

Lubumbashi, 09 Juillet 2017 (ACP).- Les meilleurs sportifs de la saison sportive 2016-2017 de l’Entente urbaine de football de Lubumbashi (EUFLU) ont été récompensés, vendredi dans la salle jul’Rick House au quartier Makomeno, dans la commune de Lubumbashi.

Le président de l’EUFLU, Dr. Dieudonné Ngwej Pablo a remercié toutes les personnes physiques et morales ayant contribué à l’organisation de la soirée, avant de rendre hommage à tous les sportifs décédés en l’occurrence Gaston Makamba Kant, 3ème vice-président de la FECOFA (Fédération congolaise de football association), Fulbert Simbi, secrétaire sportif du CS Don Bosco, Kaimbo Sasula Sak Sakul, chef de division des Sports du grand Katanga, Alexis Kabemba wa Yulu, journaliste sportif de la RTNC (Radio télévision nationale du Congo) dont le nom sera porté par le trophée de l’EUFLU.

Il a indiqué que l’EUFLU a organisé 540 matches dans des conditions difficiles avec un effectif de 1800 athlètes, avant de lancer l’appel aux opérateurs économiques, sportifs et politiques et aux hommes de bonne volonté pour venir prêter main forte à l’encadrement de la jeunesse.

La liste des meilleurs sportifs se présente comme suit :

Equipe fair-play : Corbeaux KFA pour 32 cartons jaunes et deux cartons rouges ; . Meilleur jeune joueur : Nadine Bwanga (Say FC) ; Meilleur but : Idriss Mboma (KFA) ; Meilleur gardien : Michel Lwebeya (N. Talent) ; . Meilleur défenseur : Kasongo Abel (Joli site) ; Meilleur milieu de terrain : Idris Kisha (Ecofoot Katumbi) ; Meilleur buteur : Mbaki Euzebio (KFA) ; Meilleur attaquant : Charly Ajomo (Blessing) ; Meilleur Joueur : Idriss Kisha (Ecofoot Katumbi) ; Meilleur arbitre : Jean-Jacque Ndala ; Meilleur coach : Kachumbe Jean (Ecofoot Katumbi) ; Révélation de la saison : Ecofoot Katumbi, pour avoir terminé premier de la division 2 en 2015-2016, 1ère en division 1 en 2016-2017 et champion du Katanga ; Meilleur dirigeant : Jean Kakoko (Ecofoot Katumbi) ; Meilleur supporteur : Patient Bokoko ; Ambassadeur du sport : TP Mazembe ; Prix d’argent : CS Don Bosco ; Equipe révélation : Ecofoot Katumbi.

L’EUFLU célèbre le 1er anniversaire du trophée Alexis Kabemba

L’EUFLU a célébré, vendredi 7 juillet 2017 en la salle jul’Rick House au quartier Makomeno, dans la commune de Lubumbashi, le 1er anniversaire du «Trophée Alexis Kabemba wa Yulu» qui sera désormais remis au champion de division I de cette entité sportive.

Le président de l’EUFLU, Dr Dieudonné Ngwej Pablo, l’a annoncé au cours de la 5ème édition de l’émission Goal annual show. La première édition de ce trophée a été remportée par Ecofoot Katumbi qui a reçu par les mains de Boudou Kabemba, fils de feu Alexis Kabemba wa Yulu.

Au cours de cette soirée, l'EUFLU a rendu public son classement qui se présente comme suit : Division I : Ecofoot Katumbi, division 2 : TP Le Rocher, division 3 : FC Passion. Feu Alexis Kabema wa Yulu a été journaliste sportif de la RTNC/Katanga et avait rendu d'énormes services à la jeunesse, à la province et à la nation congolaise pendant plus de quatre décennies, rappelle-t-on.