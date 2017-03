Les membres de la CICOS sensibilisés à la bonne gestion et à l’hygiène de l’eau

Kinshasa, 22 mars 2017 (ACP).- La Commission internationale du Bassin Congo-Oubangi-Sangha (CICOS) a sensibilisé les pays membres à la bonne gestion et à l’hygiène de l’eau, au cours d’une conférence débat organisée à l’Institut supérieur pédagogique de la Gombe, en marge de la Journée mondiale de l’eau sous le thème : « Eaux usées : une ressource inexploitée ».

Au cours du 21ème siècle, a indiqué un orateur, l’humanité a multiplié par sept les quantités d’eau qu’elle a prélevées, et par près de six celles qu’elle a consommées de façon nette, sans retour au milieu naturel.

Il a fait remarquer qu’avec ce rythme imposé par la croissance démographique, l’industrialisation, l’urbanisation et l’extension de l’agriculture irriguée, des régions entières de la planète bleue manquent déjà ou pourraient rapidement manquer de l’eau.

En République Démocratique du Congo, la CICOS en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD), l’Union européenne (UE) et la Coopération allemande (GIZ), a organisé une conférence débat portant sur sept sous thèmes en vue d’échanger sur les origines et les impacts des eaux usées sur le fleuve Congo, le réseau d’assainissement urbain de la ville de Kinshasa , la situation actuelle, les limitations et perspectives.

La problématique de la gestion des déchets

La chef de service prévention des pollutions et risques à la CICOS, Dr Kuitcha a relevé dans son intervention les problèmes de gestion des déchets, indiquant que ceux-ci proviennent des unités fluviales et autres sources rejetées directement sur les berges du fleuve Congo et ses affluents ainsi que des toilettes et de l’absence des équipements de collecte et de gestion des déchets.

Pour parvenir à une bonne gestion des eaux, elle a fait savoir que la CICOS a proposé d’éviter l’évacuation des eaux usées non traitées dans les voies d’eau ou dans des ports, mais plutôt dans des cuves de récupération et l’utilisation à bord des bateaux des produits de nettoyage écologiques.

Ces bonnes pratiques, selon elle, conduisent à la préservation de l’environnement, favorise la fluidité du trafic par voies d’eau et développe l’économie par le recyclage et la valorisation de certaines catégories de déchets.

En perspective, la CICOS compte appuyer les Etats membres dans l’élaboration et la vulgarisation des outils réglementaires relatifs à la gestion des déchets et dans l’équipement des unités fluviales et des ports en instruments de collecte et de traitement des déchets.

Elle entend intervenir également dans la sensibilisation du personnel portuaire et des usagers sur les risques liés à la mauvaise gestion des déchets générés par les unités fluviales. ACP/ZNG/Wet