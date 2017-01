Les membres du RJAE encouragés à Kinshasa  pour le travail  abattu en 2016 sur  les droits de l’enfant

Kinshasa, 05 Janv. 2017 (ACP).- La coordonatrice du Réseau des Journalistes « Amis de l’Enfant » (RJAE), Biche Mwika, a au nom du comité exécutif national de ce Réseau salué le travail abattu par ses membres durant l’année 2016 sur la promotion et la défense des droits des enfants et de la mère, au cours de la cérémonie d’échange des vœux organisée jeudi par cette structure.

Selon elle, ce travail consistait à faire des plaidoyers auprès des décideurs et des bailleurs de fonds en faveur de la mère et de l’enfant et de faire connaitre au grand public la situation des enfants de la RDC.

Mme Mwika a rappelé que colleter, traiter et diffuser des informations sur la situation de ces êtres vulnérables notamment la mère et l’enfant est une tâche noble et difficile à accomplir dans le contexte socio économique précaire de notre pays.

Elle a qualifié ce travail d’un véritable apostolat qu’ils ont accompli pour contribuer au développement du pays avec comme résultat ces enfants sont en bonne santé, protégés, instruits et éduqués, une assurance pour l’avenir de la société, a-t-elle dit.

Elle a ensuite exprimé sa gratitude aux partenaires dont le Fonds des Nations Unis pour l’enfance, (Unicef), les ministères de la Santé publique à travers ses programmes spécialisés (le programme élargi de vaccination/PEV), de la Femme, famille et enfant, de l’Enseignement primaire secondaire et professionnel et de la Communication et médias qui sont pour eux des sources d’informations fiables et sûres sur la situation de l’enfant et de la mère.

Au cours de cette cérémonie, Mme Mwika a demandé à ses pairs de se pardonner mutuellement pour toutes les fois que nous avons été au cours de l’année 2016 et d’en faire cette nouvelle année. ACP/Kayu/May