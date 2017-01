La mémoire des Héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba saluée à Dimbelenge

Kananga, 19 Janv. 2017 (ACP).- La commémoration des journées de 16 et 17 janvier de chaque année consacrées aux Héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, respectivement ancien Président de la République et Premier ministre, rappelle la lutte de ces deux illustres fils du pays, a reconnu M. Constantin Bunga Budipu, administrateur du territoire Assistant de Dimbelenge.

Il l’a déclaré lors de la célébration d’un culte d’action de grâce, mardi, en la paroisse catholique Sainte Elisabeth, au chef-lieu de ce territoire. L’autorité territoriale a invité l’assistance à s’approprier cette lutte menée contre les antivaleurs à la base de la décadence de la société congolaise. Elle l’a engagée à œuvrer en tous lieux et en tout temps pour la matérialisation de cet idéal dans leur vécu quotidien. ACP/Kayu/KGD