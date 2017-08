Un Mémorandum du Rassemblement politique remis à la CENI

Kinshasa, 02 Août 2017 (ACP).– Le Rassemblement-Aile de Limete a remis mercredi à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) un mémorandum dans lequel il exige entre autres la publication du calendrier électoral au plus tard le 1er septembre 2017, la publication des résultats des opérations d’enrôlement des électeurs et la convocation de l’électorat au plus tard le 30 septembre 2017.

La délégation du Rassemblement, conduite par Jean Bertrand Ewanga, a eu à cette occasion une longue séance de travail avec les membres du bureau exécutif de la CENI, sous la direction du président de la Centrale électorale, Corneille Nangaa.

Selon Corneille Nangaa, la séance de travail s’est déroulée dans de bonnes conditions et la CENI a accédé à quelques points contenus dans ce mémorandum, notamment la publication partielle des résultats des opérations d’enrôlement des électeurs.

En ce qui concerne le calendrier électoral, le président de la CENI a déclaré qu'après les travaux d'évaluation du processus électoral qui interviendront sous peu, le calendrier électoral sera publié dans le respect des textes en vigueur. Jean Bertrand Ewanga a noté, pour sa part, « un manque de volonté politique » du gouvernement, avant de saluer « la bonne foi de la CENI ».