Menaces de spoliation de la station phytoctechnique et zootechnique de l’UNIKIN

Kinshasa, 04 nov.2017(ACP).- La station de recherche phytoctechnique et zootechnique de la faculté des sciences agronomiques de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), d’une étendue de 408 hectares, située à N’djili-Brasserie, dans la commune de Mont-Ngafula, est menacée de spoliation par des chefs coutumiers, a rapporté samedi à l’ACP, le vice doyen de cette faculté, le Pr Jean de Dieu Minengu.

Il a fait savoir que cette station disposait à sa création, en 1954, la même année que l’Université de Kinshasa, alors Université Lovanium, d’une étendue de plus de 480 hectares. A l’heure actuelle, elle a perdu 20 % de sa superficie, a dit le Pr Minengu avant de lancer un appel aux autorités du pays à sécuriser ce site d’expérimentation, de recherche et des travaux pratiques en sciences agronomiques.

Les travaux de réhabilitation des installations de cette station (étangs, bâtiments, porcheries, poulaillers, plantations, etc.), sur fonds propre de la faculté des sciences agronomiques, sont à pied d’œuvre, a-t-il signalé.

Organisation de deux ateliers sur la recherche en sciences agronomiques et l’entrepreneuriat

Par ailleurs, le Pr Jean de Dieu Minengu a annoncé l’organisation de deux ateliers sur la recherche en sciences agronomiques et environnementales (les 20 et 21 novembre 2017) et sur l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes (les 04 et 05 décembre 2017), à l’issue desquels la faculté des sciences agronomiques mettra des espaces au profit des étudiants et d’autres chercheurs qui disposeraient des projets banquables sur les activités agro industrielles et alimentaires, ainsi qu’environnementales.

Ces projets devront se baser sur le développement de la recherche en sciences agronomiques en RDC et des services à rendre à la population. ACP/Yhm/Bsg/May