Menkao enlève la mi-saison en division II de l’EUFKIN-Plateau

Kinshasa, 06 mars 2017 (ACP).- L’AC Menkao a enlevé la mi-saison du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Plateau avec 51 points en 19 matches.

Selon le classement rendu public lundi par le secrétariat exécutif de cette entité sportive, Menkao est suivi de : AC JCM 45 points, AS Patronage 41 points et FC Baptême 41 points. L’AS Bilima occupe la 10ème place et, au bas du classement, se retrouve Mac Sport avec 8 points pour 19 matches joués.

Le classement à l’issue de la 19ème et dernière journée de la phase aller s’établit de la manière suivante : Menkao 51 points, JCM 45 pts, Patronage et Baptême 41 pts, SCK 37 pts, Elikya et Don Simon 33 pts, DCM et Bilima 24 pts, Ndanu 22 pts, Mikonga 21 pts, La Gazelle 20 pts, Les Elus 20 pts, Miki Sport et Alegria 19 pts, Safina et Monaco 14 pts et Mac Sport 8 points. ACP/FNG/Kayu/Wet