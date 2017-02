Merveille Bope, Jonathan Bolingi et Christian Luyindama de Mazembe prêtés au Standard de Liège

Kinshasa, 01 février 2017 (ACP) – Les défenseurs axiaux Merveille Bope Bokadi et Christian Luyindama ainsi que l’attaquant de pointe Jonathan Bolingi Mpangi du TP Mazembe sont prêtés pour six mois avec option d’achat au Standard de Liège, club belge de la Jupiler League. Selon les sites web de deux équipes, le TP Mazembe et Standard sont tombés d’accord pour les prêts de trois joueurs : Merveille Bope Bokadi, Jonathan Bolingi Mpangi et Christian Luyindama, pour six mois avec option d’achat. Le Standard qui avait besoin de ces renforts, occupe la 9ème position au championnat belge, la Jupiter League. Il accuse un retard considérable sur le Club de Bruges et Anderlecht. Les Liégeois concluent ainsi un recrutement très africain puisque le Congolais Dieumerci Ndongala (KAA Gent) et le Malien Moussa Djenepo font également partie de nouvelles acquisitions de Standard de Liège. Merveille Bope Bokadi est milieu de terrain qui peut aussi évoluer dans l’axe central de la défense. A 24 ans, il a déjà gagné la Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football) en 2015 et la Coupe de la Confédération en 2016 avec le TP Mazembe, le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) avec la sélection locale de la RDC et a disputé le quart de finale de la 31ème Coupe d’Afrique des nations sans compter les quatre titres du championnat national (2012, 2013, 2014 et 2016). Jonathan Bolingi Mpangi, fils de l’ancien gardien international congolais Merikani Mpangi, 22 ans, a rejoint le TP Mazembe en 2014. Il est passé par le CS Don Bosco à Lubumbashi et Jomo Cosmos en Afrique du Sud et a remporté la Ligue des champions en 2015 et la Coupe de la Confédération en2016 avec le TP Mazembe. Défenseur de 23 ans, Christian Luyindama a rejoint les rangs des Corbeaux lushois en 2015 après avoir fait le bonheur du DC Motema Pembe de Kinshasa de 2012 à 2014. Il a aussi porté les couleurs de SM Sanga Balende entre 2014 et 2015 en jouant comme attaquant. Luyindama est aussi vainqueur de la Coupe de la Confédération en 2016 avec le TP Mazembe. ACP/Kayu/FMB