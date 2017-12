La MESP prend en charge environ 800 enseignants par jour

Kinshasa, 03 Déc. 2017 (ACP).- La Mutuelle de santé des enseignants de l’EPSP (MESP) prend en charge par jour environ 800 enseignants et membres de leurs familles pour divers cas dont le diabète, le cancer de la prostate, le paludisme, l’accouchement normal ou par césarienne, a annoncé samedi le président du conseil d’administration de cette mutuelle, Me Guy Mafuta.

S’exprimant le weekend dernier au cours d’une journée d’échanges organisée au Centre social de Kasa-Vubu à Kinshasa, à l’intention des enseignants affiliés au Syndicat des enseignants du Congo (SYECO), Me Mafuta a indiqué que les soins relatifs à la kinésithérapie sont évalués au cas par cas. La MESP prend aussi en charge les frais relatifs à l’échographie et à l’ophtalmologie, a-t-il ajouté.

Les ressources de la MESP à sa création en 2011 étaient arrêtées à 1.000.000.000 FC (un milliard de francs congolais), à raison de 200.000.000 FC (deux cents millions de francs congolais) provenant des cotisations des enseignants et 800.000.000 FC (huit cents millions de francs congolais) de subvention de l’Etat. Me Guy Mafuta a indiqué que, s’agissant de la subvention, l’Etat n’a pas libéré la totalité de ce montant, précisant que la moitié de cette enveloppe est affectée à la prise en charge des soins de santé des enseignants tandis que la partie restante sert au fonctionnement et à la construction des bâtiments à l’intérieur du pays en vue de l’extension de la mutuelle.

Selon Me Guy Mafuta, suite à la dépréciation du Franc Congolais en 2016, l’enveloppe de la mutuelle est réduite presque de moitié.

Aussi le conseil d’administration a-t-il résolu de supprimer la prise en charge de certaines pathologies liées à la neurochirurgie et à l’orthopédie qui coûtent à la MESP mensuellement 50. 000 USD. Il a indiqué qu’avec ce montant, on peut soigner 600 enseignants et leurs membres de famille atteints de la malaria.

La MESP est opérationnelle à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbandaka et bientôt à Kisangani et à Tshikapa, a indiqué Me Guy Mafuta. ACP/FNG/YWM/Wet