Message  de condoléances du Chef de l’Etat à Mme Elisabeth Olangi-Wosho

Kinshasa, 04 oct. 2017 (ACP).- Le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a adressé à l’occasion du décès, dimanche 1er octobre 2017 à Johannesburg, en Afrique du Sud, de l’apôtre et évangéliste international, Joseph-Ezéchiel Olangi On’asambi, co-fondateur et berger du Ministère chrétien du combat spirituel (MCCS), un message de condoléances à la veuve, Mme Elisabeth Olangi-Wosho, à la famille biologique du défunt et à tous les fidèles de cette communauté chrétienne.

Le message indique que la République Démocratique du Congo demeurera à jamais reconnaissante à l’illustre disparu pour sa notoriété au pays et à travers le monde ainsi que pour ses prodigieuses œuvres apostolique et sociale.

En vue d’honorer la mémoire du défunt, le Chef de l’Etat a instruit le gouvernement de s’associer à la famille Olangi, pour l’organisation des funérailles. ACP/BSG/Wet