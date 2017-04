Message de condoléances de la FIFA au comité exécutif de la FECOFA

Matadi, 14 avril 2017 (AC).- Le président du comité exécutif de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a adressé un message de condoléances au président de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), Constant Omari, à l’occasion du décès, lundi 3 avril dernier à l’Hôpital provincial de référence de Kinkanda à Matadi, de Samuel Sita NLandu, membre du comité exécutif de cette fédération nationale, des suites d’une courte maladie.

Dans ce message dont copie parvenue vendredi à l’ACP, M. Gianni exprime sa tristesse et demande à son destinataire de bien vouloir transmettre à la famille biologique du disparu et à ses proches toute sa sympathie et son soutien en ces moments de grands chagrins

La mort de Sita NLandu est une perte incommensurable (Eufmat)

La mort de Samuel Sita NLandu, au moment où l’Entente urbaine de football de Matadi (EUFMAT) avait encore besoin de lui, est une perte incommensurable pour la promotion du football au Kongo Central en général et à Matadi en particulier, écrit par ailleurs le président du comité exécutif de l’Eufmat, Innocent Lelo Mayasilua, dans son message de condoléances adressé au comité exécutif de Ligue de football du Kongo Central (LIFKOCE).

Il implore Dieu Tout Puissant qu’il daigne recevoir son âme dans son royaume des cieux pour son repos éternel et que la terre de ses ancêtres lui soit douce et légère.

L’Association des journalistes sportifs du Kongo Central exalte son sens élevé d’humanisme

De son côté, le comité de l’Association des journalistes sportifs du Kongo Central (AJSC) exprime, dans son message de condoléances adressé à la fois à la FECOFA, à la LIFKOCE et à l’EUFMAT, sa consternation après la mort brusque de Samuel Sita NLandu.

L’AJSC exalte le sens élevé d’humanisme de l’illustre disparu et son dévouement à l’épanouissement du football en RDC et au Kongo Central, plus particulièrement à Matadi, en donnant le meilleur de lui-même à l’Inter club Onatra, à l’EUFMAT, à la LIFKOCE et enfin à la FECOFA pour l’émergence du football. ACP/Fng/May