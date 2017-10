Message de félicitation du Président de la République à son homologue Chinois

Kinshasa, 27 Oct. 2017(ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Leonard She Okitundu, a transmis le message de félicitation du Président de la République, Joseph Kabila Kabange à son homologue Chinois XI J Mping, pour sa réélection à la tête du Parti Communiste chinois, lors d’un tête à tête vendredi à Kinshasa avec l’ambassadeur de ce pays en RDC, Wang Tonqing.

Renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et la Confédération Suisse

LPar ailleurs, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Leonard She Okitundu, et une délégation de la Confédération Suisse, conduite par Mme Anne Lugon-Moulin, secrétaire d’Etat adjoint en charge de l’Afrique subsaharienne ont échangé, le même jour à Kinshasa, sur les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale entre deux pays dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

La diplomate Suisse a indiqué à l’issue des échanges que les deux parties ont échangé sur les dossiers ouverts en matière des relations bilatérales et ceux bouclés ces derniers jours, notamment l’accord cadre en matière de coopération, développement et humanitaire ‘’Notre ambassadeur a signé ces dernières semaines l’accord cadre qui formalise d’une manière technique et logistique notre coopération de développement et humanitaire et aussi la coopération économique ’’,a indiqué le diplomate Suisse.

’’ Nous avons parlé aussi de la situation de gouvernance politique actuelle en RDC et le dernier développement. Lors des échanges, nous avons été édifiés sur l’évolution de la situation politique dans le pays qui nous permet d’aller de l, avant avec nos réflexions et nous rencontrerons également d’autres interlocuteurs notamment la CENI et les parlementaires’’, a-t-elle également indiqu é . ACP/Mat/May