Message de félicitations de l’Agence Congolaise de Presse (ACP) au Président de la République Démocratique du Congo, Chef de l’Etat, Son Excellence Joseph KABILA KABANGE

Kinshasa, 29 Juin 2017 (ACP).- A l’occasion des festivités marquant le 57ème anniversaire de l’accession de la RDC à l’indépendance, le Conseil d’Administration, la Direction Générale et le Personnel de l’Agence Congolaise de Presse «ACP», Média public, souhaitent un heureux anniversaire à Vous-même, au Parlement et au Gouvernement de la République.

A travers cette date mémorable et historique, l’Agence Congolaise de Presse réaffirme sa détermination à accompagner les Institutions de la République pour le rayonnement et le développement de la Nation Congolaise. Elle réitère son engagement à s’investir sans désemparer pour la diffusion d’une information crédible et objective en temps réel pour une meilleure image du pays.

Que le Dieu Tout-Puissant vous inonde de sagesse et apporte à Votre Excellence ainsi qu’à l’ensemble du peuple congolais, la paix et la prospérité, pour la consolidation de l’unité et la cohésion nationale, gage du développement harmonieux du pays.

Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo et son peuple.

Justin KANGUNDU KHOSSY

Directeur Général a.i.