Un message du Président Dénis Sassou Nguesso remis au Président Joseph Kabila

Kinshasa, 04 oct. 2017 (ACP).- Le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu en audience, mercredi en son cabinet de travail de la Gombe, M. Jean-Claude Ngakosso, ministre congolais (Brazzaville) des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l’étranger, porteur d’un message de son homologue de la République du Congo/Brazzaville, Dénis Sassou Nguesso.

L’émissaire du Président Sassou a déclaré à la presse au sortir de l’audience, qu’il était porteur d’un message d’amitié et de fraternité entre les deux Chefs d’Etat et les deux peuples frères, appelés en tout moment à se communiquer, en vue de raffermir leurs bonnes relations historiques et charnelles.

Pour le ministre congolais des Affaires étrangères, la coopération entre Kinshasa et Brazzaville se porte bien, raison pour laquelle les dirigeants des deux pays doivent toujours y veiller comme sur les prunelles des yeux, afin qu’entre les deux rives il n’y ait ni vague ni nuage.

MM. Léonard She Okitundu et Néhémie Mwilanya Wilondja, respectivement Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale et Directeur de cabinet du Chef de l’Etat ont assisté cette audience.ACP/BSG/Wet