Messe d’action de grâces en mémoire du couple Franck Ngyke

Kinshasa, 03 nov. 2017 (ACP).– L’Abbé Ive Koko a célébré, vendredi en la Cathédrale Notre Dame du Congo, dans la commune de Gombe, une messe d’action de grâces, en mémoire du journaliste Franck Ngyke Kangundu, assassiné le 03 novembre 2005 à son domicile, au quartier Mombele, dans la commune de Limete, et de son épouse Hélène Mpaka.

Il a salué, dans son homélie, la mémoire du journaliste disparu en invitant les professionnels des médias présents à la messe à s’inspirer de lui pour poursuivre l’œuvre noble qu’il a amorcée, à savoir celle de privilégier dans l’information à livrer au public, la vérité, le patriotisme, pour accélérer l’instauration de la démocratie en RDC. Au cimetière de la Gombe où les amis et les membres de la famille du couple se sont rendus peu après le culte, le vice-président de l’Union nationale de la presse congolaise (UNPC), Placide Tabasenge, a brossé à l’intention de l’assistance le parcours professionnel de Franck Ngyke, en mentionnant ses qualités de journaliste brillant, dévoué, intelligent, débrouillard et doté d’une simplicité sans égal.

Il est entré dans la profession journalistique en 1988, comme reporter à l’Agence Congolaise de presse (ACP), avant de prester avec succès dans le quotidien « La Référence plus » et d’autres organes de la place. A cette occasion, l’éditeur de « La Référence Plus », André Ipakala, a recommandé au gouvernement de renforcer la justice et la sécurité dans tous secteurs de la vie nationale afin de permettre, notamment, aux professionnels des medias d’exercer leur métier en toute liberté et quiétude.

La fille du défunt, Grâce Kangundu, a, au nom de la famille, remercié l’assistance de sa présence, témoignant ainsi de leur amitié et leur attachement au couple Kangundu. Cette cérémonie a été organisée avec le concours de l’UNPC, l’ONG Journaliste en danger (JED), l’Association des anciens de l’Université de Lubumbashi, l’Agence congolaise de presse et la Référence plus. ACP/Mat/Kgd