La mesure gouvernementale relative au paiement des impôts au centre d’échanges au ministère de l’Economie

Kinshasa, 09 Oct. 2017 (ACP).- La mesure gouvernementale relative au paiement des impôts, droits, taxes et redevances dus au trésor public en monnaie de la transaction était lundi au centre d’échanges entre le ministre d’Etat, ministre de l’Economie nationale, Joseph Kapika et les organisations gouvernementales (FEC, FENAPEC et la COPEMECO).

Le ministre de l’Economie nationale a indiqué à la presse que les organisations patronales ont soumis des propositions et des avis pertinents de manière à ce que tous les opérateurs soient sécurisés par cette mesure. Il a fait savoir que les organisations patronales ont demandé que certains textes soient légèrement amendés. M. Kapika s’est dit satisfait de la proposition de ses hôtes visant à faire la transaction en deux monnaies, la monnaie nationale et les devises (dollar américain et l’Euro).

Les deux parties se sont convenues que les régies financières puissent ouvrir des comptes en monnaies étrangère afin d’aider l’Etat congolais à disposer facilement des devises, avant de promettre de soumettre ces propositions au chef du gouvernement, au gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC) et au ministre des Finances.

Pour le président de la commission nationale en charge du PME et Commerce de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), Dieudonné Kasembo Nyembo, qui a parlé au nom des organisations patronales, cette réunion a permis de trouver la possibilité d’exécution de cette mesure et d’améliorer un certain nombres des textes relatives à cette mesure gouvernementale. Le gouvernement avait demande aux opérateurs économiques œuvrant en RDC de payer les taxes, impôts en monnaie nationale ou devises selon la monnaie de la transaction.

ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD