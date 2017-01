Des mesures prises pour la décrispation du climat politique

Kinshasa, 02 janv. 2017 (ACP).- Le ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement a indiqué, lundi, au sujet de la décrispation du climat politique que des mesures appropriées ont été prises au cours des assises du Centre interdiocésain de Kinshasa.

Il a rappelé que depuis la conclusion de l’accord de la cité de l’UA, le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, avait résolu de faire injonction au parquet pour prendre en compte la nécessité de décrisper le climat politique par l’examen d’un certain nombre de dossiers concernant des personnes présumées prisonniers politiques ou d’opinion ou des personnes présentées comme ayant bénéficié d’une loi d’amnistie mais qui seraient toujours gardées en prison.

Selon le ministre Mende, plusieurs personnes ont été relaxées sur cette base, ajoutant que la spécificité de l’accord du 31 décembre est la stratification par le Rassemblement d’un groupe de sept compatriotes considérés, par eux, comme des cas emblématiques et dont la libération leur paraîtrait significative d’une réelle volonté de décrispation de la part du pouvoir en place.

Une commission ad hoc de hauts magistrats a été instituée par le Parquet général de la République à la demande du ministre de la Justice pour examiner les sept cas. Elle est parvenue, après quelques jours, à donner suite satisfaisante à quatre cas sur les sept.

Il s’agit de Roger Lumbala, Mbusa Nyamwisi, Moïse Monidela et Floribert Anzuluni. Concernant les trois autres cas, celui de Diomi Ndongala a posé un problème de conscience dans un pays comme la RDC, régulièrement présentée comme la capitale mondiale du viol.

Quant aux deux autres cas (Moïse Katumbi et Jean-Claude Muyambo), poursuivis pour faits d’escroquerie et spoliation de biens privés et atteinte à la sécurité de l’Etat, la commission ad hoc sera dessaisi à la suite d’une démarche du Rassemblement de l’opposition qui a préféré demander également pour les deux l’entregent des évêques de la CENCO, étant donné que la Majorité présidentielle n’a pas souhaité être associée à cette démarche auprès de l’épiscopat.

Dans ce même cadre, le ministre Mende a annoncé la réouverture dans les deux premières semaines du mois de janvier 2017, des médias audiovisuels fermés à la suite des mesures administratives conservatoires. ACP/Kayu/May